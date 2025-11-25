KI-Aktien im Umbruch | Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und TK Nucera
|29,520
|29,530
|12:42
|0,000
|0,000
|12:42
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|KI-Aktien im Umbruch | Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und TK Nucera
KI-Aktien im Umbruch | Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und TK Nucer
|11:46
|Deutsche Bank: Darum ist die Aktie kein Kauf!
|Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Deutsche Bank einen Kursgewinn von durchschnittlich +7,5% pro Jahr aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 13.740 Euro geklettert. Indes...
|11:45
|Porsche AG: Zweistellige Margen ab 2028 angepeilt - Deutsche Bank bekräftigt Prognose
|STUTTGART (IT-Times) - Die Porsche AG, Tochtergesellschaft der VW AG, hat ein Research-Update von der Deutschen Bank erhalten, die in den nächsten Jahren von einer Verbesserung der Gewinnsituation ausgeht....
|10:46
|AT1-Markt: Deutsche Bank plant Neuemission
|10:46
|EZB prüft schwere Vorwürfe von Ex-Deutsche-Bank-Manager
|12:07
|ECB policy 'in good place' despite small inflation worry
|12:03
|Banken fragen 0,538 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
|DJ Banken fragen 0,538 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft...
|11:54
|11:54
|Die EZB warnt, dass das Wachstum von Stablecoins potenzielle Übertragungsrisiken im Eurogebiet birgt.
|10:46
|EZB warnt: "Stablecoins gefährden die Finanzmarktstabilität"
|11:54
|KI-Aktien im Umbruch | Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und TK Nucera
|KI-Aktien im Umbruch | Softbank stürzt ab, Deutsche Bank im Visier der EZB und TK Nucer
|11:01
|SoftBank shares plunge as Google's Gemini sparks fears over OpenAI's competitiveness
|10:23
|Wegen Chips von Alphabet: SoftBank: Aktie wird von Nvidia-Taumel mitgerissen
|© Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press WireDie Softbank-Aktie ist im Handel zeitweise zweistellig eingebrochen: Grund ist ein neuer Deal zwischen Meta und Alphabet.Nach dem Deal zwischen Alphabet...
|08:10
|Softbank rutscht 10% ab: Zweifel an OpenAI-Investment
|Yale Expert Raises Antitrust Concerns Over OpenAI, SoftBank, Oracle's $500 Billion Stargate Project: Report
|12:06
|MWB RESEARCH stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf...
|11:54
|11:43
|Aktien Frankfurt: Zurückhaltung nach Vortagesgewinnen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas in die Defensive begeben. Der Dax büßte zuletzt 0,2 Prozent auf 23.183 Punkte...
|11:14
|THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA - Absturz, Chance meines Lebens!
|11:05
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr auf "Hold" mit einem...
|DEUTSCHE BANK AG
|29,500
|-0,10 %
|EUROPAEISCHE ZENTRALBANK
|-
|-
|SOFTBANK GROUP CORP
|84,51
|-13,98 %
|THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA
|7,475
|-8,11 %