Meta und Google in Verhandlungen zu Chipdeal - ist Nvidia's Marktposition in Gefahr?

Meta befindet sich laut einem Bericht von "The Information" in Gesprächen mit Google, um KI-Chips - sogenannte TPUs, zu kaufen, die in Rechenzentren eingesetzt werden sollen. Sollte ein Vertrag zustande kommen, könnten Googles TPUs eine ernsthafte Alternative zu den Chips von Nvidia darstellen. Zuletzt hatte bereits Anthropic einen Deal mit Google über mehr als eine Million Chips abgeschlossen. Dies wirft Fragen zur langfristigen Dominanz von Nvidia auf dem Markt auf. Ein Deal mit Meta wäre für Google ein Meilenstein. Entscheidend wird jedoch sein, ob Googles Tensor-Chips bei Energieeffizienz und Rechenleistung mit Nvidias Chips mithalten können.



Die Aktie von Nvidia fiel im nachbörslichen Handel am Montag um etwa 2,7 Prozent, während die Anteile von Googles Mutterkonzern Alphabet rund 2,7 Prozent stiegen.















Quelle: HSBC









