ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian seien klar positiv für den Pharma- und Agrarchemiekonzern zu werten, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000BAY0017

