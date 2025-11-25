EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Golden Gate GmbH - 21. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar



25.11.2025 / 12:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Genf, 25. November 2025 - Der Insolvenzverwalter der Golden Gate GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Golden Gate GmbH zur Verfügung gestellt.



Anleihegläubiger der Anleihe WKN: A1KQXX / ISIN: DE000A1KQXX5 können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per Email zu richten an goldengate@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.



Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Golden Gate GmbH um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist daher nicht gestattet.



Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

- Team Golden Gate -

Genève | Suisse

F: +49 (89) 15 98 98 22

E: goldengate@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com





