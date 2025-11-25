SÃO PAULO, BRAZIL (ots) -Am 20. November präsentierte sich Changan Automobile offiziell auf der São Paulo Auto Show und veranstaltete ein Marken-Launch-Event, das den formellen Markteintritt in Brasilien - einem der sechs größten Automärkte der Welt - markiert. Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichnete Changan eine Kooperationsvereinbarung mit CAOA, einer führenden lokalen Vertriebs- und Fertigungsgruppe. Ziel der vertieften Partnerschaft ist es, die Präsenz von Changan in Brasilien auszubauen und gemeinsam hochwertige Produkte und Dienstleistungen für brasilianische Kundinnen und Kunden anzubieten.AVATR, die Marke, die das Konzept des "Emotive Luxury" verkörpert, stand im Mittelpunkt des Auftritts. Sie präsentierte ein weltweit einzigartiges Design sowie fortschrittliche intelligente Technologien, um die Ästhetik zukünftiger Mobilität neu zu definieren. Mit dem Debüt von Changan in Brasilien schafft die Einführung dieser Marke zugleich die Grundlage für die Markteinführung weiterer global erfolgreicher Modelle, die auf die Bedürfnisse lokaler Verbraucher zugeschnitten sind.Changans Aktivitäten in Brasilien gehen über herkömmliche Händlerpartnerschaften hinaus und basieren auf einer umfassenden Wertschöpfungskette - von Forschung und Entwicklung bis hin zum After-Sales-Service. Bereits mehr als zwei Jahre vor dem offiziellen Markteintritt wurde mit gemeinsamen Entwicklungsarbeiten begonnen, um lokale Einsatzszenarien und Kundenbedürfnisse besser zu verstehen. Inzwischen arbeiten über 300 Ingenieurinnen und Ingenieure aus China und Brasilien gemeinsam an der Entwicklung, unterstützt von mehr als 100 Testfahrzeugen, die zur Validierung in beiden Ländern eingesetzt werden. Dazu zählen Prüfstandtests, Teststreckenversuche und Straßenerprobungen mit einer kumulierten Teststrecke von über einer Million Kilometern.Die brasilianische Ikone und international gefeierte Supermodel Gisele Bündchen wurde als offizielle Markenbotschafterin von CAOA CHANGAN in Brasilien vorgestellt. Gisele betonte, dass die Partnerschaft zwischen CAOA - einem vertrauenswürdigen brasilianischen Unternehmen - und Changan, einem der größten und innovativsten Automobilhersteller der Welt, das Fahrerlebnis für brasilianische Verbraucherinnen und Verbraucher auf ein neues Niveau heben werde.Während der Eröffnungszeremonie der Auto Show besuchte der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Stand von Changan. Dort informierte er sich über die AVATR-Produktlinie sowie über die Geschichte und Kultur des Unternehmens. Lula lobte das markante Design und die fortschrittlichen intelligenten Funktionen der Fahrzeuge, würdigte Chinas beeindruckende Fortschritte im Automobilbau und äußerte hohe Erwartungen an Changans Entwicklung in Brasilien.Die Markteinführung stellt einen entscheidenden Meilenstein in Changans globaler Expansionsstrategie "Vast Ocean Plan" dar. Künftig wird Changan die Lokalisierung seiner F&E-, Produktions- und Serviceaktivitäten in Brasilien weiter vorantreiben, um qualitativ hochwertigere, individuell zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Anforderungen brasilianischer Kundinnen und Kunden gerecht werden.Pressekontakt:Xu Ruiyue, xury1@changan.com.cnOriginal-Content von: Changan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142777/6165954