Ab sofort ist der neue Mercedes-Benz CLA in Europa auch als Shooting Brake verfügbar. Zum Marktstart gibt es aber nur zwei Varianten mit dem großen Akku, eine günstigere Einstiegsversion mit LFP-Batterie wird noch folgen. Das Modellangebot zum Bestellstart beim Shooting Brake ähnelt dem der Limousine: Zunächst sind also zwei Versionen mit dem 85 kWh großen NMC-Akku verfügbar. Der CLA 250+ Shooting Brake mit EQ-Technologie startet in Deutschland ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net