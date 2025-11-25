Mehrere Monate lang hat das Wittenberger Unternehmen Outdoorspeicher in zehn verschiedenen Kundenprojekten getestet und analysiert. Neben dem Energiehandel lief der Feldtest auch erfolgreich bei klassischen Anwendungen wie Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzenkappung,Im Frühjahr stellte Tesvolt seinen neuen Gewerbespeicher "FORTON" vor. Nun vermeldet das Wittenberger Unternehmen Ergebnisse nach einem Feldtest der Outdoorspeicher in zehn verschiedenen Kundenprojekten über die letzten Monate. "Die Batteriesysteme, die rein für den Energiehandel genutzt werden, erwirtschaften bereits monatliche ...

