Zürich - Colliers Switzerland vermietet ein Bürogeschoss an der Zollikerstrasse 141 an FBM Entertainment. Die neue Mieterin übernimmt die Fläche per 1. Januar 2026. Colliers Switzerland hat im Auftrag der Eigentümerschaft das 3. Obergeschoss an der Zollikerstrasse 141 in Zürich per 1. Januar 2026 vermietet. Die Mietfläche umfasst 400 m² Bürofläche und eine Dachterrasse von ca. 335 m². Der Bürostandort befindet sich in direkter Nachbarschaft zur historischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
