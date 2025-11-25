Der deutsche Maschinenbau steckt in der Krise: hohe Energiekosten (die Energiewende!), satte Lohnstückkosten, üppige Bürokratie und schließlich noch die wachsende Konkurrenz aus China. Auch beim Hersteller von Spezialdruckmaschinen (Verpackungen oder Banknoten), Koenig & Bauer, ist das am Chart des Aktienkurs und an den Zahlen abzulesen. Die Aktie befindet sich letztlich bereits schon seit 2018 in einem Abwärtstrend (siehe Tagechart unten). Zeitweise ...

