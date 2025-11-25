Neuenburg / Bern - 7024 Franken brutto hat der Medianlohn einer vollzeitbeschäftigten Person in der Schweiz 2024 betragen. Das waren 3,5 Prozent oder 236 Franken mehr als noch 2022. Der Arbeitgeberverband und der Gewerkschaftsbund bewerten die Lohnstatistik des Bundes allerdings unterschiedlich. Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichte am Dienstag in Bern die Lohnstrukturerhebung für das Jahr 2024. Die Unterschiede zwischen den oberen und ...

