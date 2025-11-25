Stuttgart (www.fondscheck.de) - Die digitale Transformation erreicht eine neue Dimension: Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Blockchain und das Metaversum verändern Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend. Der Aktien-Themenfonds LBBW Internet der Zukunft (ISIN DE000A3C4PC5/ WKN A3C4PC) der LBBW Asset Management (LBBW AM), der jetzt seinen dritten Geburtstag feiert, investiert gezielt in jene Unternehmen, die diese Entwicklung ermöglichen und vorantreiben, so LBBW AM in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
