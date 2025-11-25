Stuttgart (www.fondscheck.de) - Die digitale Transformation erreicht eine neue Dimension: Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Blockchain und das Metaversum verändern Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend. Der Aktien-Themenfonds LBBW Internet der Zukunft (ISIN DE000A3C4PC5/ WKN A3C4PC) der LBBW Asset Management (LBBW AM), der jetzt seinen dritten Geburtstag feiert, investiert gezielt in jene Unternehmen, die diese Entwicklung ermöglichen und vorantreiben, so LBBW AM in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.