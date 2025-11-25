© Foto: Unsplash

Ein Small Cap wird zur Mega-Story: 550 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, dann der Durchmarsch in den S&P 500 - und das vor Strategy. Wer ist der Highflyer?Sandisk schafft überraschend den Sprung in den S&P 500 und sorgt damit für einen der eindrucksvollsten Index-Aufstiege des Jahres. S&P Dow Jones Indices teilte mit, dass der Flash-Speicherhersteller ab dem 28. November den Platz der Interpublic Group einnimmt. Die Nachricht ließ die Aktie um über 13 Prozent steigen - nach einem bereits spektakulären Kursplus von rund 380 Prozent in den vergangenen drei Monaten. Am Dienstag geht die Rallye weiter. Seit Jahresbeginn haben sich die Titel um rund 550 Prozent verteuert. Der Schritt in die …