Batteriespeicher in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen werden angesichts sinkender Einspeisevergütungen immer attraktiver. Für die erfolgreiche Integration ist jedoch mehr vonnöten als die Anschaffung eines vorkonfektionierten Systems. Nur wenn die gesetzlichen und normativen Anforderungen bereits in Planung und Inbetriebnahme konsequent umgesetzt werden, können Batteriespeicher ihre Funktion im Rahmen einer sicheren und nachhaltigen Energieversorgung vollumfänglich erfüllen. Wir als […]Batteriespeicher in Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen werden angesichts sinkender Einspeisevergütungen immer ...

