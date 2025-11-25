DJ Vorstandschef Traeger verlässt Jenoptik im Februar
DOW JONES--Jenoptik muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef machen. Wie der Konzern mitteilte, wird Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und das Unternehmen nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Der Aufsichtsrat bedanke sich "ausdrücklich" für Traegers Arbeit und werde nun die Suche nach einem Nachfolger einleiten.
