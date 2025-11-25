NRW hat fünf Pilotkommunen zur Planung der Wärmewende ausgewählt. Sie werden bei der Umsetzung von der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate begleitet und sollen als Beispiele für andere NRW-Kommunen dienen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) will Kommunen die Erstellung von Wärmeplänen und weiteren Maßnahmen für die Wärmewände erleichtern. Zuständig ist die Energieagentur NRWEnergy4Climate, die eine Blaupause dafür erarbeiten will. Zu diesem Zweck begleitet sie ab Januar 2026 fünf Pilotkommunen ...

