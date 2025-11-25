In der kalten Jahreszeit nehmen sich die Menschen gern Zeit für die Familie und für schöne Unternehmungen. Dass Weihnachtsmärkte besonders beliebt sind, ist kein Geheimnis. Aber es muss nicht immer der Nürnberger oder Kölner Weihnachtsmarkt sein. Deshalb stellen wir Ihnen in zwei Beiträgen unsere Geheimtipps für außergewöhnliche Weihnachtsmärkte mit besonderen Konzepten und vor außergewöhnlichen Kulissen vor.Weihnachtsmärkte mit dem gewissen Etwas (Teil 1)Die Weihnachtsmärkte in Köln, Nürnberg oder Aachen sind weltberühmt. Das macht sie zum einen zwar schön, zum anderen aber vor allem eines: voll. Wir zeigen Ihnen Weihnachtsmärkte, die sich durch ein oder mehrere Elemente von den Klassikern unterscheiden. Mit dabei sind Märkte mit Alleinstellungsmerkmal(en), besondere Orte, Ziegen-Spaziergänge und vieles mehr.Weihnachtsmarkt der Nationen RüdesheimDer Weihnachtsmarkt der Nationen findet seit 30 Jahren in Rüdesheim statt und ist ein Paradebeispiel für einen ganz besonderen Weihnachtsmarkt. Dort können Besucherinnen und Besucher schöne Dinge und Bräuche von mehr als 20 Nationen aus vier Kontinenten bestaunen, erleben und schmecken. Neben dem bunten Treiben zwischen den unzähligen Buden, erwartet die Besucher ein breites Unterhaltungsprogramm wie "Swinging Christmas" mit verschiedenen Musikern, eine Glühweinwanderung, eine Fahrt zur Weihnachtsburg Rheinstein und vieles mehr.Auch Besucher von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...