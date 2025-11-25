LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide angesichts eines von Exxon Mobil auf Halde gelegten Wasserstoffprojekts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Für Air Liquide als Projektbeteiligter bringe diese Entwicklung zwar einen kurzfristigen Nachteil mit sich, der aber nichts am langfristigen Anlageansatz für den Gasekonzern verändere, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120073





© 2025 dpa-AFX-Analyser