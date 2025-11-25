© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Bis zu 14,5 Prozent Gewichtsverlust, bessere Zuckerwerte und Aussicht auf Phase 3: Der Wirkstoff Amycretin bringt den dringend nötigen Turn. Die Aktie steigt deutlich.Novo Nordisk hat mit seinem Wirkstoff Amycretin einen wichtigen Studienerfolg erzielt und damit neuen Schwung in eine angeschlagene Aktie gebracht. Amycretin ist ein Kombinationswirkstoff der nächsten Generation, der zwei körpereigene Hormonsignale nachahmt: GLP-1, das den Appetit dämpft, und Amylin, das den Blutzucker steuert. Das Mittel soll langfristig die Nachfolge des Blockbusters Semaglutid antreten, aus dem Wegovy und Ozempic hervorgegangen sind. In der nun veröffentlichten Phase-2-Studie mit Erwachsenen, die …