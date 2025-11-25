Die Photovoltaik-Anlage, die zu den größten Parkplatzanlagen in Deutschland gehört, befindet sich auf dem Gelände einer Fahrzeuglogistikers in Riedstadt. Via Superchargern können auch Elektroautos und E-Lkw direkt mit Solarstrom aufgetankt werden. Auf dem Gelände des Fahrzeuglogistikers ARS Altmann im hessischen Riedstadt befindet sich mit 17 Megawatt Leistung eine der größten Photovoltaik-Parkplatzanlagen in Deutschland. Die Anlage verfügt über einen 15 Megavoltampere Netzanschluss und soll künftig jährlich rund 17 Gigawattstunden Solarstrom erzeugen, wie der Anlagenprojektierer Nawasol am Dienstag ...

