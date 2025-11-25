Die Photovoltaik-Anlage, die zu den größten Parkplatzanlagen in Deutschland gehört, befindet sich auf dem Gelände einer Fahrzeuglogistikers in Riedstadt. Via Superchargern können auch Elektroautos und E-Lkw direkt mit Solarstrom aufgetankt werden. Auf dem Gelände des Fahrzeuglogistikers ARS Altmann im hessischen Riedstadt befindet sich mit 17 Megawatt Leistung eine der größten Photovoltaik-Parkplatzanlagen in Deutschland. Die Anlage verfügt über einen 15 Megavoltampere Netzanschluss und soll künftig jährlich rund 17 Gigawattstunden Solarstrom erzeugen, wie der Anlagenprojektierer Nawasol am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
