Renault hat vor wenigen Tagen die Serienversion seines neuen Transportermodells Trafic vorgestellt. Das Besondere: Der Diesel fliegt raus, die frische Generation gibt es nur noch rein elektrisch. Der neue Trafic kommt zwar erst Ende 2026 auf den Markt, wir haben aber jetzt schon alle wichtigen Infos für Sie zusammenget Die Transportmesse Solutrans ist in Frankreich ähnlich wichtig wie die IAA Transportation bei uns in Deutschland. Daher verwundert ...

