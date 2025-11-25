Die europäische Branche der Flugwindkraft sieht sich gewappnet für den Aufstieg. Die jüngste Bundesratsinitiative zur klaren Regulierung der Technologie könnte den Startschuß geben. Der europäische Verband für die Flugwindkraft hat die Bundesratsinitative zur Stärkung der Technologie begrüßt. Wie Airborne Wind Europe mitteilte, geht es bei dem Länderkammer-Antrag um die Anpassung der luftrechtlichen Vorschriften, um eine dauerhafte und sichere Integration von Höhen- bzw. Flugwindenergieanlagen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
