© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Reifenmarkt sortiert sich neu - und Jefferies stellt sein Branchenranking auf den Kopf. Im Fokus: eine erwartete Gewinnwende 2026, strukturelle Verschiebungen im Vertrieb und ein möglicher Milliardendeal bei Conti.Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies nehmen in einem neuen Report den Reifenmarkt unter die Lupe. Bei Michelin sehen sie das größte Kurspotenzial. Besonders die Gewinnerwartungen für 2026 gelten als zu niedrig: Jefferies rechnet mit einem Betriebsgewinn, der rund 10 Prozent über dem Konsens liegt. Zudem notiert die Aktie mit einem Abschlag von 7 Prozent gegenüber Pirelli - für die Experten ein attraktives Bewertungsniveau. Einen Daumen hoch gibt es auch für die Aktie …