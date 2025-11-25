Es geht im heutigen Handel erneut bergauf mit dem Dow Jones Industrial. Der US-Leitindex klettert aktuell um 0,9 Prozent 46.855 Punkte. Hingegen geben die zuletzt klar erholten Technologiewerte im Nasdaq wieder nach, um 0,3 Prozent auf 24.803 Zähler. Beim marktbreiten S&P 500 geht es indes knapp zwei Stunden nach Handelseröffnung um 0,3 Prozent nach oben auf 6.724 Punkte. Anleger blickten auf Konjunkturdaten, die wegen der zwischenzeitlichen, teilweisen Schließung von Regierungsbehörden mit ...

