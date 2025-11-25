Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag dank Hoffnungen im Ukraine-Krieg klar fester geschlossen. Die Ukraine hat den wichtigsten Punkten des US-Friedensplans gemäss den Regierungen der Ukraine und der USA zugestimmt. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj soll demnach noch im November zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen. In Abu Dhabi tagten Berichten zufolge hochrangige Mitglieder der US-Regierung mit einer russischen ...

