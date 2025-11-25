Laut Tesla soll die niederländische Behörde RDW zugesagt haben, im Februar 2026 eine Zulassung von FSD-Funktionen für das eigene Land zu erteilen. Dem könnten sich andere Länder anschließen - womit Teslas Fahrassistent in seiner umfangreichsten Version in Europa angeboten würde. Doch die Behörde widerspricht teilweise. Das hat zumindest Tesla Europe am Wochenende in einem Post auf X so dargestellt. Dass Tesla das FSD-System ("Full Self Driving") ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.