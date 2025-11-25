Heidelberg Materials-Aktien (ISIN: DE0006047004) konnten am Dienstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 6,64 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 221,60 Euro auf Tages- und Allzeithoch. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Kursplus von über 80 Prozent auf dem Zettel, betrachtet man die letzten drei Jahre, so beeindruckt die Heidelberg Materials-Aktie mit einer Wertsteigerung von gut 300 Prozent. ...

