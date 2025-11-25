Starlink bekommt womöglich bald Konkurrenz. Amazon Leo, ein weiterer Satelliteninternet-Anbieter, startet bei ausgewählten Kund:innen mit Tests. So schnell soll das Satelliten-Internet sein. Starlink, das satellitengestützte Internet von SpaceX, ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internet auch in ländlichen und abgelegenen Gebieten. Mittlerweile ist es weltweit in rund 40 Ländern verfügbar und hat etwa 4,6 Millionen Nutzer:innen. Amazon Leo ...

