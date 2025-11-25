Canary Gold: Einzigartiges Investment, einzigartige Chance!

Anzeige / Werbung

Kann Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) tatsächlich die Gold-Neuentdeckung des Jahrzehnts gelingen?

Neue geologische Erkenntnisse verleihen dieser Vermutung zusätzlichen Rückenwind. Die Zusammensetzung des Untergrunds deutet darauf hin, dass das nur wenige Meter unter der Oberfläche abgelagerte Material aus den Anden stammt - und möglicherweise auch deren Gold enthält, im Idealfall auf einem Gebiet von rund 600 km².

Die Theorie: Goldhaltiger Kies, der sich über Millionen Jahre im ehemaligen Flussbett bzw. Überschwemmungsgebiet (Paläokanal) des Madeira River abgelagert hat, wird durch den "Mocururu", eine ebenfalls goldführende, verfestigte Gesteinsschicht, geschützt und seit Jahrtausenden wenige Meter unter der Oberfläche konserviert. In der Region, in der Geologen diese Formation vermuten, hat Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) eine über 600 km² große Fläche gesichert.

Jetzt häufen sich die Anzeichen, dass die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) die sprichwörtlich "goldene Nase" mit ihrer Vermutung gehabt haben könnten. Ein Indiz dafür ist, dass man bei einer groben Voruntersuchung der ersten Bohrproben schon auf sichtbares Gold gestoßen ist - und das offenbarrichtig oft:

Canary Gold Corp. Receives Positive Heavy-Mineral Results From ODM Ltd, Supporting Gold Bearing Sedimentary Model At The Madeira River Project, Rondonia, Brazil

Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) freut sich, vielversprechende Ergebnisse von Schwermineralanalysen bekannt zu geben, die von Overburden Drilling Management Ltd (ODM), einem weltweit anerkannten, in Kanada ansässigen Labor, das sich auf die Bewertung von Schwermineralkonzentraten spezialisiert hat, durchgeführt wurden.

Die Ergebnisse untermauern die geologische These des Unternehmens, dass sich goldhaltige Sedimente, die durch die Erosion der Anden entstanden sind, über lange Zeiträume im Einzugsgebiet des Rio Madeira in Rondônia, Brasilien, abgelagert haben. Dies stützt das Potenzial für sedimentäre und paläoplacerische Goldvorkommen in den sich erweiternden Landbesitzungen von Canary.

ODM Ltd. bestätigt starke Schwermineralvorkommen, die auf goldhaltige alluviale und paläoplazer Ablagerungsmilieus in den von Canary Gold im Projektgebiet Madeira River eingereichten Proben hinweisen.

Die Ergebnisse bestätigen frühere Arbeiten, darunter das sichtbare Gold, das in Goldwaschproben aus den im April 2025 angekündigten Erkundungsbohrungen mit Luftkern gewonnen wurde.

News Fazit:

Lange Rede kurzer Sinn! 2% des Projektgebietes wurden erst bislang untersucht und in jeder Untersuchung fand man Gold oder, noch besser, sichtbares Gold. Wir haben den wichtigen Teil der Karte herauskopiert, damit sie ein besseres Verständnis entwickeln können, mit welch einer gewaltigen Chance man es hier zu tun hat.

Auch die Schwermetallanalysen nähren die Vermutung, dass die historischen Flussbette des Madeira River, die sogenannten Paläokanäle, voll mit Gold aus den Anden sein könnte - ein Ablagerungsszenario, das es nur ein weiteres Mal gibt - Witwatersrand in Südafrika, ebenfalls eine Seifen-Goldlagerstätte.

Ist Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) riskant? Ja, auf jeden Fall, denn es gibt auf der Welt kein zweites Explorationsprojekt mit diesem Profil aber auf der Gegenseite steht eine mögliche Goldentdeckung, die ebenso einzigartig sein könnte!

Canary Gold Corp.*

WKN: A40HWJ // ISIN: CA1372241010 // Valor: 139966349 //CSE: BRAZ

Der Madeira River, der in den Anden entspringt, ist bekannt dafür, dass seit vielen Jahren, nahe der brasilianischen Stadt Porto Velho, mit sogenannten "Dredges", Boote, die Sedimente von Grund des Flusses aufsaugen, Gold gewonnen wird! Schätzungen gehen von mehr als 7 Millionen Unzen "Gold aus - fast 20 Milliarden USD nach gegenwärtigem Goldpreis - gefördert mit primitivsten Mitteln und geringen Gerwinnungsprozentsätzen - ein großer Teil des vom Flussgrund aufgesogenen Goldes landet wieder im Wasser!

Die Canary Gold Idee

Die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) haben entdeckt, dass der Madeira River nicht immer dort geflossen ist, wo er heute fließt. Parallel zum heutigen Verlauf haben sie ein ehemaliges Flussbett entdeckt, durch das der Fluss über hunderte, tausende oder sogar Millionen Jahre geflossen sein könnte. Man nimmt nun an, dass sich dort das Gold aus den Anden über die beschriebenen Zeiträume abgelagert haben könnte!

Diese potentiell Goldführende Schicht müsste (wenn vorhanden) nur ein paar Meter unter der Oberfläche zu finden sein, wie es die Grafik zeigt!

62.000 Hektar umfassen die Explorationslizenzen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) entlang des Madeira River. Wenn nur ein Drittel dieser Fläche eine 1 Meter starke goldführende Schicht aufweist mit einer Mineralisierung von 2g/m², dann sind dies rund 13 Mio. Unzen Gold im Wert von ca. 34 Mrd. USD!

Wir sind uns wohl bewusst, dass Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ), ohne jeglichen Vergleich zu ähnlichen Projekten (weil es diese nicht gibt), höchst spekulativ ist. Das erfrischende wird aber sein, dass diese geologisch interessante These nur weniger Bohrlöcher bedarf um diese zu bestätigen. Diese Bohrlöcher werden auch nicht kostenintensiv sein, denn es geht vorwiegend durch Erdreich, und Ton bis in eine Tiefe von maximal 50 Meter, wo man spätestens auf die goldführende Schicht stoßen müsste!

Findet man die Geologen von Canary Gold Corp.* (WKN: A40HWJ) die prognostizierte Goldschicht, dann hat man möglicherweise eine der größten und gleichzeitig am leichtesten abzubauenden Goldlagerstätten der Welt gefunden.

Das ist die einzigartige Chance, die sie bekommen, wenn sie Aktionär des Unternehmens werden. Die Entscheidung ob sie diese nutzen oder nicht, können wir ihnen nicht abnehmen!

Mehr Infos auf https://canarygold.ca/

Qualifizierte Person für alle geologischen Daten die von Spark Energy Minerals Inc. stammen: Andrew Lee Smith, P.Geo.

