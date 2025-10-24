Gold über 4.000 US-Dollar - Canary Gold startet Multi-Front-Exploration in Brasiliens neuem Gold-Hotspot

Anzeige / Werbung

Während Gold auf ein neues Allzeithoch von über 4.000 US-Dollar pro Unze klettert, positioniert sich ein aufstrebender Explorer genau dort, wo die nächste große Entdeckung entstehen könnte: Canary Gold Corp.

Willkommen zurück, liebe Leser.

Das Unternehmen gab soeben den Start einer neuen Explorationsphase bekannt - mit Bodenerkundungen auf dem neu erworbenen Talisman-Projekt sowie der finalen Vorbereitung eines 20.000-Meter-Mehrbohrgeräte-Programms auf dem Flaggschiff-Projekt Rio Madeira im brasilianischen Bundesstaat Rondônia.

Gemeinsam markieren diese Schritte die bisher größte Explorationsoffensive innerhalb des über 160.000 Hektar umfassenden Landpakets - einem der geologisch spannendsten und zugleich am wenigsten erforschten Goldgürtel Südamerikas.

Der Hintergrund: Ein Goldmarkt in Flammen

Laut The Globe and Mail und Reuters ist der Goldpreis seit Jahresbeginn um 54% gestiegen und hat erstmals in der Geschichte die Marke von 4.000 US-Dollar überschritten - der stärkste Jahresanstieg seit 1979.

Zentralbanken kaufen seit drei Jahren über 1.000 Tonnen Gold pro Jahr.

kaufen seit drei Jahren über Gold pro Jahr. Inflation, Handelskriege und Dollar-Unsicherheit treiben die Nachfrage nach sicheren Häfen.

treiben die Nachfrage nach sicheren Häfen. Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel für Dezember 2026 auf 4.900 US-Dollar.

Das ist keine Spekulationswelle, sondern eine strukturelle Neubewertung. Und sie erfolgt genau in dem Moment, in dem Canary Gold vom Konzept zur Umsetzung übergeht.

Phase 1: Das Talisman-Projekt - die Karte erweitern

Das neu erworbene Talisman-Projekt liegt im Herzen der Madeira-River-Goldprovinz.

Canary (WKN: A40HWJ SYM: K5D) bereitet derzeit die Mobilisierung des Feldteams vor - sobald die erforderlichen Explorationsgenehmigungen vorliegen.

Die geplanten Arbeiten umfassen geologische Kartierungen, Probenahmen und Bodenerkundungen, um:

Priorisierte Bohrziele zu verfeinern ,

, Das Verständnis der goldführenden Mocururu-Schichten zu vertiefen,

zu vertiefen, Und die Erkenntnisse in das regionale Struktur- und Sedimentmodell zu integrieren.

Diese Maßnahmen sind kein Nebenprojekt - sie sind der nächste Schritt in Canarys regionaler Strategie. Die geologischen Modelle deuten darauf hin, dass die auriferen Horizonte von Rio Madeira sich kontinuierlich bis in das Talisman-Gebiet erstrecken könnten.

Eine solche Bestätigung würde ein beckenweites Goldsystem belegen - vergleichbar mit den historischen Witwatersrand-Lagerstätten in Südafrika oder dem Jacobina-Becken in Bahia (Brasilien), die beide für ihre goldführenden Konglomerate weltbekannt sind.

Phase 2: Rio Madeira - das 20.000-Meter-Bohrprogramm

Parallel dazu steht Canary Gold (WKN: A40HWJ SYM: K5D kurz vor Abschluss der Vertrags- und Logistikplanung für das 20.000-Meter-Mehrbohrgeräte-Programm, das im November 2025 starten soll.

Das Programm umfasst:

15.000 Meter Aircore-Bohrungen in oberflächennahen Mocururu-Horizonten,

in oberflächennahen Mocururu-Horizonten, 5.000 Meter Schraub-/Auger-Bohrungen , eine Sonderform der Kernbohrung zur Gewinnung hochintegrierter Proben aus wasserführenden, lockeren Sedimenten,

, eine Sonderform der Kernbohrung zur Gewinnung aus wasserführenden, lockeren Sedimenten, Und ein vollständiges QA/QC-Protokoll (Qualitätssicherung und -kontrolle) mit Brandproben und Mehrfachelement-Analysen in akkreditierten brasilianischen Laboren.

Damit betritt Canary die nächste Stufe: eine systematische Ressourcendefinition über mehrere Lizenzgebiete hinweg.

Der Weg bis hierhin - von der IPO zum Bohrturm

Nur ein Jahr nach Börsengang hat Canary Gold (WKN: A40HWJ SYM: K5D geliefert:

1.950 Meter Aircore-Bohrungen bestätigten die Mocururu-Schichten .

bestätigten die . 457 Meter Sonic-Bohrungen lieferten durchgehende Proben mit sichtbaren Goldkörnern .

lieferten durchgehende Proben mit . Aufbau einer Probenaufbereitungsanlage in Porto Velho für schnelle Analysen und strenge QA/QC-Kontrolle.

für schnelle Analysen und strenge QA/QC-Kontrolle. Zwei geologische Domänen (B & C) wurden abgegrenzt, die beide goldführende Horizonte enthalten.

wurden abgegrenzt, die beide goldführende Horizonte enthalten. Und jetzt: das größte Bohrprogramm in der Unternehmensgeschichte.

Diese methodische Vorgehensweise - Konzept, Bestätigung, Skalierung - unterscheidet professionelle Explorationsunternehmen von reinen Spekulationen.

Highlights im Überblick

Distrikt-Skala: über 160.000 Hektar (618 Quadratmeilen) entlang des Madeira-Korridors.

über entlang des Madeira-Korridors. Zwei Explorationsfronten: Talisman-Erkundung + Bohrstart Rio Madeira.

Talisman-Erkundung + Bohrstart Rio Madeira. Bohrumfang: 15.000 m Aircore + 5.000 m Auger - entlang von 80 km Mocururu-Horizon .

15.000 m Aircore + 5.000 m Auger - entlang von . Sichtbares Gold in Proben bestätigt fortgesetzte Arbeiten (Analysen ausstehend).

in Proben bestätigt fortgesetzte Arbeiten (Analysen ausstehend). In-Country-Infrastruktur: eigenes Labor in Porto Velho für schnelle Auswertungen.

eigenes Labor in Porto Velho für schnelle Auswertungen. Finanzielle Stärke: überzeichnete Platzierungen und Optionsausübungen sichern 2025-Budget.

Warum das wichtig ist - die Witwatersrand-Analogie

Canarys Modell ist ehrgeizig, aber nicht spekulativ.

Das Witwatersrand-Becken (Südafrika) und der Jacobina-Gürtel (Brasilien) lieferten mehrere Millionen Unzen Gold aus paläoplazischen Konglomeraten. Solche Systeme entstehen, wenn urzeitliche Flüsse Schwermetalle wie Gold in Sedimentbecken konzentrieren.

Wenn sich bestätigt, dass die Mocururu-Formation ein ähnliches Umfeld darstellt, wäre das Potenzial enorm.

Und anders als die Pioniere des 19. Jahrhunderts arbeitet Canary mit Satelliten-Daten, Radiometrie und 3-D-Geophysik - Technologie, die die Exploration präzise und effizient macht.

Ein Distrikt mit Potenzial für ein Jahrzehnt

Mit mehr als 160.000 Hektar zusammenhängender Fläche kontrolliert Canary Gold den Kern eines aufstrebenden Goldgürtels.

Diese Kombination aus Skalierbarkeit, Geologie und Kapital ist die Grundlage für Entdeckungen, die ganze Regionen verändern können.

Rio Madeira und Talisman bilden gemeinsam das Fundament eines möglichen neuen brasilianischen Goldbeckens - vergleichbar mit jenen, die einst Johannesburg und Jacobina groß machten.

Führung mit Weitblick

Präsident Mark Tommasi kommentierte die neue Phase:

"Unsere technischen Teams treiben die Exploration auf mehreren Ebenen gleichzeitig voran. Das Talisman-Programm erweitert unseren regionalen Fußabdruck, während das kommende Bohrprogramm den nächsten Schritt zur Bewertung des Distrikt-Potenzials von Rio Madeira darstellt."

Diese Doppelstrategie - regionale Kartierung plus gezielte Bohrungen - ist ein bewährtes Erfolgsrezept für großflächige Entdeckungen.

Der Rückenwind: Golds neue Ära

Der Goldpreis über 4.000 US-Dollar verändert das Kräfteverhältnis der Kapitalmärkte:

Von Fiat zu realen Werten: Staaten diversifizieren ihre Reserven.

Staaten diversifizieren ihre Reserven. Von Spekulation zu Sicherheit: Gold ist wieder Versicherung gegen systemische Risiken.

Gold ist wieder Versicherung gegen systemische Risiken. Von Nische zu Notwendigkeit: Gold wird erneut zur Basis des Vertrauens.

Zentralbanken kaufen Rekordmengen, Inflation bleibt hartnäckig - Experten sehen erst den Beginn eines mehrjährigen Re-Rating-Zyklus, der ausgewählte Explorer in die Milliardenbewertung treiben könnte.

Der Canary-Vorteil

First-Mover-Position in einem neuen Golddistrikt.

in einem neuen Golddistrikt. Sichtbares Gold bereits nachgewiesen.

bereits nachgewiesen. Finanziert, ausgerüstet und startbereit für ein Großprogramm.

für ein Großprogramm. Perfektes Timing in einem historischen Gold-Superzyklus.

Ein Erfolg bei Rio Madeira oder Talisman könnte Canary Gold in kürzester Zeit in die Spitzenliga der neuen Explorationsgeneration katapultieren.

Fazit

Der Anstieg des Goldpreises auf über 4.000 US-Dollar pro Unze markiert den Beginn eines neuen Kapitels - eine globale Flucht in Sicherheit, Knappheit und reale Werte.

Canary Gold schreibt sich in dieses Kapitel ein:

Mit Größe, Vision und einer Geologie, die an die größten Goldrush-Legenden erinnert.

Das Unternehmen sucht nicht nur eine Lagerstätte - es kartiert ein ganzes System.

Und in einem Markt, in dem jede entdeckte Unze so wertvoll ist wie nie zuvor, könnte dies das am besten getimte Explorationsprogramm des Jahrzehnts werden.

