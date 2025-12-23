Während der Goldpreis Rekorde bricht erlebt Afrika einen beispiellosen Aufschwung. Der Kontinent ist nicht nur Lieferant, sondern zum dynamischen Innovationsmotor der Branche geworden. Kostengünstige Lagerstätten, eine wachsende lokale Finanzierungskraft und eine zunehmend professionellere Industrie schaffen ein einzigartiges Investitionsumfeld. Diese positive Entwicklung wird von einem neuen Partnerschaftsmodell zwischen internationalem Know-how und lokaler Wertschöpfung beflügelt. Drei Unternehmen verkörpern diesen vielversprechenden Weg in die Zukunft: Der global erfahrene Produzent Barrick Mining, der aufstrebende Explorer Desert Gold und der erfahrene Afrika-Produzent B2Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
