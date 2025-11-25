© Foto: Richard Drew/AP

Spotify will für 2026 auch aufgrund der Inflation und des abgekühlten Booms im Musikmarkt Preiserhöhungen durchdrücken. Während Experten die Plattformstrategie kritisieren, bleibt die Aktie weiterhin stark.Wie mehrere mit den Plänen vertraute Quellen gegenüber der Financial Times berichteten, soll das Abo von Spotify Anfang des nächsten Jahres teurer werden. In vielen Ländern hat der Dienst die Preise in den vergangenen Monaten bereits angezogen, in Deutschland zuletzt im August 2025 - die Preise wurden um knapp 20 Prozent erhöht. Dazu sagte Wolfgang Schuldzinski, Chef der NRW-Verbraucherzentrale: "Spotify verhält sich typisch für ein Unternehmen mit starker Marktposition. Die Kunden müssen …