Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen auf den Gebieten Nachhaltigkeit und Unternehmenstransformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit BMA, einem in Südafrika ansässigen Unternehmen, das die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigungsindustrie und ein integratives industrielles Wachstum fördert.

BMA wurde vor über zwei Jahrzehnten gegründet und arbeitet entlang der gesamten Fertigungswertschöpfungskette vom Hersteller bis zum Kunden mit Regierungen und Entwicklungsagenturen zusammen, um eine nachhaltige industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Durch seine sektorspezifischen Industriecluster erbringt das Unternehmen integrierte Dienstleistungen, die die Bereiche Industriepolitik und Strategieentwicklung, Wertschöpfungskettenstrategie, Wettbewerbsfähigkeit in der Fertigung und Lean-Beratung, Dekarbonisierung und KMU-Entwicklung umfassen. Dies ermöglicht die Abstimmung der Interessengruppen auf gemeinsame Prioritäten und skalierbare, langfristige Lösungen.

"Bei der nachhaltigen Fertigung geht es um mehr als nur Effizienz. Das Ziel ist die Schaffung von regenerativen, widerstandsfähigen Ökosystemen, die strategisch auf langfristiges Wachstum ausgerichtet sind", so Rob Stewart, CEO von BMA. "Viele der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, stehen bei der Umstellung auf nachhaltigere Modelle vor komplexen rechtlichen, finanziellen und regulatorischen Herausforderungen. Dank der Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unsere Kunden bei der Bewältigung dieser Komplexität unterstützen, indem wir die globale Plattform von Andersen nutzen, um die für die Beschleunigung der Transformation erforderlichen Ressourcen und Strukturen zu mobilisieren."

"Die Vorreiterrolle von BMA bei der Integration nachhaltiger Praktiken in die industrielle Transformation ist eine hervorragende Ergänzung zu unserer Plattform", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihre Expertise fügt unserer Plattform eine neue Dimension hinzu und bietet praktische Einblicke in Sektoren, in denen Umweltziele, wirtschaftliche Leistung und regulatorische Anforderungen aufeinandertreffen. Durch unsere Partnerschaft können wir Kunden bei der Umwandlung von Herausforderungen in strategische Chancen unterstützen."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

