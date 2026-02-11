Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Lighthouse Consultants, einer in London ansässigen Beratungsfirma, die sich auf Forensic Accounting und Finanzermittlungen spezialisiert hat.

Lighthouse Consultants wurde vom Geschäftsführer Kingsley Bye gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Betrugs- und Finanzkriminalitätsermittlungen, Untersuchungen zu Bestechung und Korruption, Analyse von Rechtsstreitigkeiten und Versicherungsansprüchen, Finanzanalysen, Risikobewertungen, interne und Compliance-Prüfungen sowie Nachhaltigkeits-Audits an. Das Team aus erfahrenen Wirtschaftsprüfern der Kanzlei arbeitet mit Anwaltskanzleien, vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um komplexe Streitigkeiten beizulegen, Risiken zu mindern und die Transparenz in Finanz- und Betriebsprozessen zu erhöhen.

"Durch die Integration unserer forensischen und investigativen Expertise in die globale Plattform von Andersen können wir ein umfassenderes Dienstleistungsangebot bereitstellen, das dem Bedarf unserer Kunden von der Risikoprävention bis hin zur Lösung komplexer Streitfälle gerecht wird", so Kingsley. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, tiefere Einblicke zu gewinnen, die Compliance-Position unserer Kunden zu stärken und ihnen dabei zu helfen, einen proaktiven statt reaktiven Ansatz zu verfolgen und zugleich einen messbaren Mehrwert zu erzielen."

"Die forensischen Kompetenzen und die investigative Tiefe von Lighthouse Consultants stärken unsere Fähigkeit, die zunehmende Komplexität zu bewältigen, mit der Unternehmen im heutigen regulatorischen und risikobehafteten Umfeld konfrontiert sind", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihre Dienstleistungen ergänzen unsere allgemeine Plattform und helfen uns dabei, unsere integrierten Lösungen weiterzuentwickeln, um dem stetig wachsenden Kundenbedarf nachzukommen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

