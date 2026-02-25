Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch die Kooperation mit Assure Consulting, einem in Deutschland ansässigen Unternehmensberatungsunternehmen, das sich auf Projektmanagement und Projektportfoliomanagement spezialisiert hat.

Assure Consulting wurde im Jahr 2003 gegründet und unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung komplexer Projekte und Transformationen. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Einrichtung und dem Betrieb von Projektmanagementbüros (PMOs), der Stärkung der Governance und des Portfoliomanagements sowie der Anwendung klassischer, agiler oder hybrider Projektmanagementansätze, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Assure Consulting bietet außerdem praktische Unterstützung bei der Einführung groß angelegter Systeme und Prozesse, integriertes Änderungsmanagement für organisatorische und kulturelle Transformationen sowie Coaching- und Schulungsprogramme, die auf international anerkannten Projektmanagementstandards basieren, um nachhaltige Kompetenzen innerhalb der Kundenorganisationen aufzubauen.

"Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Expertise in der Projektabwicklung und unsere Fähigkeiten zur agilen Transformation für Kunden zu erweitern, die mit zunehmend komplexen Veränderungen konfrontiert sind", erklärte Christian Rawcliffe, Geschäftsführer von Assure Consulting. "Gemeinsam helfen wir Unternehmen nicht nur dabei, besser zu planen, sondern auch zuverlässiger umzusetzen, indem wir Veränderungen in der Unternehmenskultur verankern, sodass sie über den Projektlebenszyklus hinaus Bestand haben."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Assure Consulting bietet eine einzigartige Kombination aus fundierter Disziplin in der Projektdurchführung, kulturellem Verständnis und Anpassungsfähigkeit allesamt Eigenschaften, die in der heutigen, sich schnell verändernden Geschäftswelt unerlässlich sind. Durch diese Zusammenarbeit verbessern wir unsere Fähigkeit, eine umfassende Transformation zu realisieren: von der Strategie und der digitalen Umsetzung bis hin zur operativen Durchführung, die Pläne in Ergebnisse umsetzt."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

