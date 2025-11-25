Die US-Börsen haben nach einem zunächst verhaltenen Start wieder an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Schwächer ausgefallene Konjunkturdaten verstärkten die Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen senken könnte. Sowohl die Einzelhandelsumsätze im September als auch das Verbrauchervertrauen im November blieben hinter den Prognosen zurück.Der Dow Jones legte kräftig zu und gewann 1,43 Prozent auf 47.112 Punkte, womit er seine starken Vortageszuwächse fortsetzte. Der S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär