Die US-Börsen haben nach einem zunächst verhaltenen Start wieder an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Schwächer ausgefallene Konjunkturdaten verstärkten die Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen senken könnte. Sowohl die Einzelhandelsumsätze im September als auch das Verbrauchervertrauen im November blieben hinter den Prognosen zurück.Der Dow Jones legte kräftig zu und gewann 1,43 Prozent auf 47.112 Punkte, womit er seine starken Vortageszuwächse fortsetzte. Der S&P 500 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.