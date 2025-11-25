Vancouver, Kanada - 25. November 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ)(OTCQB: ONNVF) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an den Innovation Awards 2025 der University of Alberta in Edmonton, Alberta, eingeladen worden war, die am 21. November 2025 stattfanden. Mit der jährlichen Veranstaltung werden herausragende Forschungsprojekte und Innovationen gewürdigt, anhand derer universitäre Forschung in gesellschaftliche und kommerzielle Effekte umgemünzt werden können.

In diesem Jahr hat die University of Alberta zum ersten Mal Technologielizenznehmer berücksichtigt, was den wachsenden Fokus der Einrichtung auf die Zusammenarbeit in der Wirtschaft und die Weiterentwicklung der Technologien vom Labor bis zum Markt unterstreicht. Im Jahr 2024 lizenzierte Onco-Innovations ein Portfolio an Onkologie-bezogenen Technologien der Universität, um die Umwandlung der Universitätsforschung in Krebstherapeutika der nächsten Generation zu unterstützen.

"Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit der University of Alberta Innovationen in der Onkologie voranzutreiben. Die jahrzehntelange Grundlagenforschung der Universität in Verbindung mit unserer Mission, transformative Krebstherapeutika zu verfolgen und zu vermarkten, ist die Krönung kanadischer wissenschaftlicher Zusammenarbeit", erklärte Thomas O'Shaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Onco-Innovations und die University of Alberta schlossen 2024 eine exklusive Lizenzvereinbarung, die Onco das Recht zur Entwicklung und Vermarktung der PNKP-Inhibitor-Technologie einräumt - ein bahnbrechender Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die Wirksamkeit von auf DNA-Schädigung basierenden Krebsbehandlungen zu verbessern. Die PNKP-Inhibitor-Technologie, die durch mehr als 15 Jahre Forschung an der University of Alberta entwickelt wurde, hat zu neun erteilten Patenten geführt und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der gezielten Beeinflussung von DNA-Reparaturmechanismen in Krebszellen dar.

Die PNKP-Inhibitor-Technologie wurde entwickelt, um Krebszellen für Chemotherapie und Strahlung zu sensibilisieren, indem sie die DNA-Reparatur verzögert und so die Behandlungsergebnisse verbessert. Sowohl in In-vitro- als auch In-vivo-Studien hat die Technologie ein starkes Potenzial bei verschiedenen Krebsarten gezeigt. Durch die Zusammenarbeit mit der University of Alberta treibt Onco-Innovations die präklinische Entwicklung und die für einen Investigational New Drug (IND)-Antrag erforderlichen Studien weiter voran, mit dem Ziel, diese innovative Plattform in die klinische Prüfung zu überführen.

"Diese Anerkennung spiegelt die Bedeutung der Umsetzung akademischer Forschung in echte therapeutische Anwendungen wider. Während wir diese Plattform weiterentwickeln, untermauert die wachsende Zahl mechanistischer und präklinischer Belege weiterhin ihr Potenzial, die Art und Weise neu zu definieren, wie DNA-Reparaturwege in der Krebsbehandlung gezielt angesprochen werden", sagte Dr. Islam Mohamed, Vorsitzender des Scientific & Clinical Advisory Board.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die Ausgabe von insgesamt 60.000 Restricted Share Units ("RSUs") an bestimmte Direktoren des Unternehmens gemäß seinem Equity Incentive Plan (der "Plan") genehmigt hat.

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen verfügt über eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Geschäfte und Pläne des Unternehmens sowie andere Aussagen beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

