Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown, Q3-Zahlen 10:00 Uhr, Finnland: Stora Enso, Capital Markets Day (zweiter Tag) Schweiz: Adecco, Capital Markets Day USA: Deere & Co, Q4-Zahlen Konjunkturdaten 07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (endgültig)
