von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Neff, Caterra hat einen Jätroboter entwickelt. Kurz zusammengefasst: wie vernichtet er das Unkraut? Aurel Neff: Wir bestrahlen das Unkraut Millimeter genau mit einem Laser. Durch die Hitze werden die Pflanzenoberflächen geschädigt und die Pflanzen sterben in den folgenden Stunden ab. Komplett ohne Chemie und ohne die Erde aufzureissen. Das ist eine oberflächliche Behandlung; tiefere Wurzeln bleiben unangetastet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab