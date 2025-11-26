Was passiert, wenn eine Schlüsselperson plötzlich ausfällt? Eine unerwartete Krankheit, eine kurzfristige Kündigung oder eine längere Abwesenheit im Bereich Finanzen oder Administration können selbst stabile KMU aus der Bahn werfen. Prozesse stehen still, Kundenbeziehungen leiden, und wertvolles Wissen droht verloren zu gehen. Die entscheidende Frage lautet: Wie planen Unternehmen Stellvertretungen umsichtig ein? Von Beat Mörgeli, dipl. Wirtschaftsprüfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
