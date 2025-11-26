EQS-News: Afyren SAS / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

AFYREN sichert sich 23 Mio. € durch Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Optimierung und des Ausbaus seiner innovativen Bioraffinerie AFYREN NEOXY



26.11.2025 / 07:40 CET/CEST

AFYREN sichert sich 23 Mio. € durch Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Optimierung und des Ausbaus

seiner innovativen Bioraffinerie AFYREN NEOXY 20 Millionen Euro Investition durch Branchenführer Kemin Industries.

3 Millionen Euro Investition durch den strategischen Aktionär Bpifrance über seinen Large Venture Fonds.

Die Transaktion wurde zu einem Preis von 2,40 Euro pro Aktie abgeschlossen, was einem Aufschlag gegenüber dem 3-Tages-VWAP-Aktienkurs vor Festlegung des Ausgabepreises entspricht, d.h. 2,21 Euro.

Die schrittweise Steigerung der Kapazität im Rahmen des Optimierungsprogramms für die Anlage hat nun begonnen. Clermont-Ferrand/Lyon, 26. November 2025, 07:30 Uhr MEZ - AFYREN (das "Unternehmen"), ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt heute den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung um 23 Millionen Euro (die "Kapitalerhöhung") bekannt, die von Kemin Industries, einem globalen Biotechnologieunternehmen und Anbieter von Spezialinhaltsstoffen, und dem strategischen Aktionär Bpifrance über seinen Large Venture Fonds gezeichnet wurde. Der Ausgabepreis von 2,40 Euro pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 9 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der AFYREN-Aktie an der Euronext Growth Paris während der letzten 3 Handelstage - vom 20. bis 24. November 2025 (der "3-Tages-VWAP"). Nicolas SORDET, Chief Executive Officer von AFYREN, erklärte: "Im Juli haben wir einen Plan zur Optimierung unserer ersten Bioraffinerie AFYREN NEOXY vorgestellt, der durch gezielte Investitionen sowohl eine höhere Kapazität als auch eine bessere Leistungsfähigkeit ermöglicht. Heute freuen wir uns, eine Investition des Branchenführers Kemin Industries bekannt zu geben, der seit 2018 unser Kunde ist und mit dem wir eine klare gemeinsame Vision für Nachhaltigkeit, Innovation und Erfolg teilen. Ebenso begrüßen wir die Investition unseres strategischen Aktionärs Bpifrance. Dieses neue Engagement unterstreicht die Stärke unseres Angebots in einem zunehmend strukturierten und unterstützenden Umfeld." Dr. Chris Nelson, Präsident und CEO von Kemin Industries, fügte hinzu: "AFYREN ist ein bewährter Zulieferer mit einer neuartigen, proprietären Technologie, die wegweisende Innovationen für Inhaltsstoffe und Moleküle ermöglicht, die in den Lösungen von Kemin breit zur Anwendung kommen. Mit dieser Beteiligung an AFYREN beschleunigen wir die Optimierung und den Ausbau unserer Kapazitäten in Europa, einem unserer wichtigsten Märkte für Nahrungsmittelinhaltsstoffe, und schaffen damit Mehrwert für beide Unternehmen." VERWENDUNG DER ERLÖSE Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 23 Millionen Euro. Nach Abzug der mit der Transaktion verbundenen Kosten, die auf etwa 100.000 Euro geschätzt werden, beläuft sich der Nettoerlös auf rund 22,9 Millionen Euro. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung fließen in die Optimierung von AFYREN NEOXY und unterstützen eine geschätzte CAPEX-Investition von rund 20 Millionen Euro, um den bestehenden Betrieb zu stärken und die Produktionskapazität auf ca. 20 Kilotonnen zu erhöhen - ein Anstieg von über 20 % gegenüber der ursprünglich geplanten Kapazität von 16 Kilotonnen ( siehe Pressemitteilung vom 8. Juli 2025 ). Diese Optimierung der Anlage würde es dem Unternehmen ermöglichen, die wachsende kommerzielle Nachfrage zu bedienen und die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu verbessern. Um diese Investition und den Hochlauf von AFYREN NEOXY zu unterstützen und gleichzeitig eine ausgewogene und nachhaltige Finanzstruktur aufrechtzuerhalten, hat AFYREN einen Finanzierungsmix umgesetzt, der die verfügbaren Barmittel, diese neue Kapitalerhöhung sowie Fremdkapital und Zuschüsse umfasst. AFYREN UND KEMIN INDUSTRIES: GESCHICHTE DER ZUSAMMENARBEIT Kemin Industries ist ein familiengeführtes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Spezialinhaltsstoffe und Biotechnologie, das in mehr als 90 Ländern in verschiedensten Branchen tätig ist, darunter Tierernährung, Humangesundheit, Lebensmitteltechnologien und Landwirtschaft. AFYREN und Kemin Industries pflegen seit 2018 eine enge Beziehung, angetrieben von AFYRENs Bestreben, seine innovative Lösung auf industrielles Niveau zu skalieren. Das langfristige Engagement von Kemin Industries und anderen Stakeholdern als Abnehmer industrieller Mengen der organischen Säuren, die im AFYREN NEOXY-Werk hergestellt werden, war entscheidend für die industrielle Umsetzung des Projekts. Diese Entwicklung wurde zusätzlich durch AFTER-BIOCHEM vorangetrieben, ein dezidiertes europäisches Bioökonomie-Konsortium, das von AFYREN mitbegründet wurde und an dem Kemin EUROPE sowie zehn weitere Partner1 aus verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Diese neue Finanzierung durch Kemin ermöglicht AFYREN, seine Position als führender europäischer Hersteller von biobasierten Molekülen zu stärken und gleichzeitig die Entwicklungsarbeit für neue Derivate und die Expansion in neue Regionen aktiv voranzutreiben. BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG Die Kapitalerhöhung über insgesamt 22.999.999,20 Euro (einschließlich Agio) wurde durch die Ausgabe von 9.583.333 neuen Stammaktien zu einem Preis von 2,40 Euro je Aktie (die "neuen Aktien") ohne Bezugsrechte und ohne Vorzugszeichnungsfrist durchgeführt. Die neuen Aktien wurden vollständig von Kemin Industries (20 Millionen Euro) und Bpifrance Large Venture (3 Millionen Euro) gezeichnet im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Aufhebung des Bezugsrechts der Aktionäre zugunsten der Investoren, die zu der in der 9. Beschlussfassung der kombinierten Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens vom 17. Juni 2025 (die "Hauptversammlung") definierten Personengruppe gehören, gemäß Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuchs. Das Unternehmen hat am 28. Oktober 2025 die unwiderrufliche Zusage von Kemin Industries erhalten, neue Aktien im Gesamtwert von 20.000.000 Euro (einschließlich Agio) zu zeichnen. Die Ausgabe der Neuen Aktien entspricht etwa 26,85 % des Aktienkapitals des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis und 25,47 % des Aktienkapitals des Unternehmens auf vollständig verwässerter Basis. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 24. November 2025 vom Verwaltungsrat gemäß dem 9. Beschluss der Hauptversammlung beschlossen. Der Ausgabepreis einer neuen Aktie beträgt 2,40 Euro (einschließlich Agio), was einem Aufschlag von 9 % auf den 3-Tages-VWAP entspricht und mit der von der Hauptversammlung gemäß ihrem 9. Beschluss erteilten Genehmigung im Einklang steht. Die neuen Aktien werden am 28. November 2025 zum Handel an der Euronext Growth Paris zugelassen. Die neuen Aktien unterliegen den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und werden nach endgültigem Abschluss der Kapitalerhöhung den bestehenden Aktien gleichgestellt. Sie werden unter derselben ISIN-Nummer FR0014005AC9 wie die bestehenden Aktien des Unternehmens zum Handel zugelassen. GOVERNANCE Der Verwaltungsrat des Unternehmens wird auf der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens die Ernennung von Kemin Industries zum Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen, da das Unternehmen im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien gezeichnet hat. AUSWIRKUNGEN AUF DAS GRUNDKAPITAL Nach der Ausgabe der neuen Aktien beträgt das Grundkapital des Unternehmens 713.868,44 €, bestehend aus 35.693.422 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,02 €. AUSWIRKUNGEN DER AUSGABE NEUER AKTIEN AUF DEN ANTEIL AM EIGENKAPITAL, DIE POSITION DER AKTIONÄRE UND DIE KAPITALSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf das Eigenkapital der Aktionäre Zur Veranschaulichung zeigt die nachstehende Tabelle die Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf: (i) das Eigenkapital pro Aktie des Unternehmens (Berechnungen basieren auf dem Eigenkapital des Unternehmens zum 30. Juni 2025 und der Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital des Unternehmens zum 24. November 2025 zusammensetzt, nach Abzug der eigenen Aktien); und (ii) den Anteil eines Aktionärs, der vor der Ausgabe neuer Aktien 1 % des Grundkapitals des Unternehmens hält und die Ausgabe neuer Aktien nicht zeichnet (Berechnungen basieren auf der Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital des Unternehmens zum Zeitpunkt der Pressemitteilung zusammensetzt). Konsolidiertes Eigenkapital pro Aktie (in Euro) Eigentumsanteil Unverwässerte Basis Verwässerte Basis Unverwässerte Basis Verwässerte Basis Vor der Kapitalerhöhung 2,28 2,12 1,00% 0,93% Nach der Kapitalerhöhung 2,31 2,19 0,73% 0,69%

Nach Kenntnis des Unternehmens setzte sich das Aktienkapital des Unternehmens unmittelbar vor Abschluss der Kapitalerhöhung wie folgt zusammen: Aktionär Unverwässerte Basis Verwässerte Basis1 Anzahl der Aktien %Eigentums-anteil % Stimmrechte Anzahl der Aktien %Eigentums-anteil % Stimmrechte Management & Gründer 8.113.804 31,1% 36,7% 9.188.236 32,8% 37,6% Bpifrance Investissement 1.657.271 6,3% 7,7% 1.657.271 5,9% 7,4% Sofinnova 3.313.273 12,7% 15,4% 3.313.273 11,8% 14,8% Hedgescope 2.730.864 10,5% 12,7% 2.730.864 9,7% 12,2% Sonstige Aktionäre 10.114.632 38,7% 27,4% 10.969.805 39,1% 28,1% Eigene Aktien 180.245 0,7% - 180.245 0,6% - Gesamt 26.110.089 100% 100% 28.039.694 100% 100%

(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.929.605 Stammaktien, die sich aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.043.105 vom Unternehmen gewährten Gratisaktien und (ii) der Ausübung aller 866.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Zeitpunkt dieses Dokuments ergeben. Nach Kenntnis des Unternehmens und unter Berücksichtigung der Zeichnungsverpflichtung hat die Emission nach Abschluss der Kapitalerhöhung folgende Auswirkungen auf das Grundkapital und die Stimmrechtsverteilung des Unternehmens (Berechnungen basieren auf dem Grundkapital und den Stimmrechten zum Datum des Informationsdokuments), und zwar auf nicht verwässerter Basis und auf verwässerter Basis: Nicht verwässerte Basis Verwässerte Basis1 Anzahl der Aktien %Eigentums-anteil % Stimmrechte Anzahl der Aktien %Eigentums-anteil % Stimmrechte Management &Gründer 8.113.804 22,7% 30,0% 9.188.236 24,4% 31,0% Kemin Industries 8.333.333 23,3% 15,9% 8.333.333 22,1% 15,3% Bpifrance Investissement 2.907.271 8,1% 8,7% 2.907.271 7,7% 8,4% Sofinnova 3.313.273 9,3% 12,6% 3.313.273 8,8% 12,2% Hedgescope 2.730.864 7,7% 10,4% 2.730.864 7,3% 10,0% Sonstige Aktionäre 10.114.632 28,3% 22,4% 10.969.805 29,2% 23,2% Eigene Aktien 180.245 0,5% - 180.245 0,5% - Total 35.693.422 100% 100% 37.623.027 100% 100%

(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.929.605 Stammaktien, die sich aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.043.105 vom Unternehmen gewährten Gratisaktien und (ii) der Ausübung aller 866.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Datum dieses Dokuments ergeben. INDIKATIVER ZEITPLAN Datum Vorgang 24. Nov. Beschluss des Verwaltungsrats zur Durchführung der Kapitalerhöhung und Festlegung des Ausgabepreises 26. Nov. Einreichung des Informationsdokuments bei der AMF

Gleichzeitige Veröffentlichung des Informationsdokuments auf www.afyren.com 26. Nov. Veröffentlichung der Pressemitteilung des Unternehmens zur Bekanntgabe des Abschlusses der Kapitalerhöhung 26. Nov. Abrechnung und Lieferung der neuen Aktien 28. Nov. Ausgabe und Zulassung zum Handel der neuen Aktien an der Euronext Growth Paris

PROSPEKT Die Kapitalerhöhung unterliegt keinem Prospekt, der einer Genehmigung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "AMF") bedarf. Gemäß Artikel 4.1 d ter) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in ihrer geänderten Fassung (die "Prospektverordnung") hat das Unternehmen bei der AMF ein Dokument eingereicht, das die in Anhang IX der Prospektverordnung aufgeführten Informationen enthält (das "Informationsdokument"). Das Informationsdokument ist auf der Website des Unternehmens ( www.afyren.com ) verfügbar. *** Über AFYREN AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern. Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, ein Joint Venture mit dem SPI-Fonds von Bpifrance, befindet sich in der Region Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt. AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus. Ende 2024 beschäftigte AFYREN 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen. AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY). Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn . Über Kemin Industries Kemin Industries ( www.kemin.com ) ist ein globaler Hersteller von Inhaltsstoffen, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinen Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität von 80 Prozent der Weltbevölkerung nachhaltig zu verbessern. Das Unternehmen liefert über 500 Spezialinhaltsstoffe für die Bereiche Human- und Tiergesundheit und -ernährung, Tiernahrung, Aquakultur, Nutrazeutika, Lebensmitteltechnologien, Pflanzenbau, Textilien, Biokraftstoffe und Tierimpfstoffe. Seit über einem halben Jahrhundert setzt Kemin angewandte Wissenschaft ein, um die Herausforderungen der Industrie zu meistern und Kunden in mehr als 120 Ländern Produktlösungen anzubieten. Kemin liefert Inhaltsstoffe für die Ernährung einer wachsenden Bevölkerung und hat sich der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Lebensmitteln, Futtermitteln und gesundheitsbezogenen Produkten verschrieben. Kemin wurde 1961 gegründet und ist ein privat geführtes Familienunternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern weltweit und Niederlassungen in 90 Ländern, darunter Produktionsstätten in Belgien, Brasilien, China, Ägypten, Indien, Italien, San Marino, Singapur, Südafrika und den Vereinigten Staaten. Über Bpifrance und den Large Venture Fonds Bpifrance ist eine französische staatliche Investitionsbank: Sie finanziert Unternehmen in jeder Phase ihrer Entwicklung durch Darlehen, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen und Exportversicherungen. Bpifrance bietet auch zusätzliche Finanzdienstleistungen (Schulungen, Beratung) an, um Unternehmern bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen (Innovation, Export) zu helfen. Large Venture - der Late-Stage-VC-Arm von Bpifrance - ist ein 2,5 Milliarden Euro schwerer Fonds, der sich auf schnell wachsende, hochinnovative Start-ups konzentriert, die ihr organisches oder externes Wachstum beschleunigen möchten. Large Venture wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, die vielversprechendsten französischen Technologien aus dem Labor auf den Markt zu bringen und zur Rentabilität zu führen. Large Venture investiert in private und öffentliche Unternehmen in drei Hauptsektoren: Gesundheitstechnologie und Life Sciences, Digitaltechnik und Umwelttechnologie.



Risikofaktoren AFYREN macht die Öffentlichkeit auf die Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit aufmerksam, die in den jährlichen Geschäftsberichten und Pressemitteilungen beschrieben sind, die kostenlos auf der Website des Unternehmens ( www.afyren.com ) verfügbar sind, sowie in Abschnitt VIII "Risikofaktoren, die für den Emittenten spezifisch sind", des Informationsdokuments. Darüber hinaus werden Anleger gebeten, die folgenden spezifischen Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu berücksichtigen: Der Marktpreis der Aktien kann schwanken und unter den Zeichnungspreis der im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien fallen.

Die Volatilität und Liquidität der Aktien des Unternehmens kann erheblich schwanken.

Es kann zu Verkäufen der Aktien des Unternehmens auf dem Markt kommen, die sich negativ auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken können.

Die Aktionäre des Unternehmens werden durch die Kapitalerhöhung eine sofortige Verwässerung erfahren.

Die Aktionäre des Unternehmens können durch künftige Kapitalerhöhungen eine potenziell erhebliche Verwässerung erfahren.



