Lithium-Aktien beginnen sich zu erholen: Standard Lithium und Chariot Corporation im Fokus

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Chariot Corporation (ISIN: AU0000294498)

Die politische Unterstützung und veränderte Angebotserwartungen beleben das Interesse an nordamerikanischen Lithium-Entwicklern.

Nachfrageerwartungen steigen, während China das Angebot strafft

Die Lithiummärkte zeigen nach einem längeren Abschwung erste Erholungstendenzen. Ausschlaggebend sind robustere Nachfrageerwartungen in China sowie neue politische Impulse in den Vereinigten Staaten.

Eine Rede des Vorstandsvorsitzenden von Ganfeng Lithium, Li Liangbin, stützte die Stimmung an den asiatischen Märkten, nachdem er für 2026 ein Nachfragewachstum von bis zu 40 Prozent prognostiziert hatte. Die Lithiumcarbonat-Terminkontrakte in Guangzhou stiegen daraufhin nahe an ihr Tageslimit und erreichten den höchsten Stand seit Mitte 2024. Die Prognose erfolgte vor dem Hintergrund anhaltender Verzögerungen in CATLs Jianxiawo-Mine in der Provinz Jiangxi, die das inländische Angebot weiter einengen.

Standard Lithium rückt stärker in den Fokus der Regierung

In den Vereinigten Staaten hat sich Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) als einer der sichtbarsten Profiteure der Bemühungen Washingtons herauskristallisiert, die heimischen Lieferketten für Schlüsselrohstoffe der Batteriewirtschaft zu stärken. Mehrere US-Behörden - darunter das Energieministerium und die Bundesstellen für Genehmigungsverfahren - haben ihre Unterstützung für die Arbeiten des Unternehmens in Arkansas signalisiert. Senatoren aus Texas und Arkansas haben zudem das Verteidigungsministerium aufgefordert, eine Förderung des Projekts im Rahmen des Defense Production Act zu prüfen.

Standard Lithium entwickelt sein Direct-Lithium-Extraction-Projekt (DLE) in der Smackover-Formation seit mehr als sieben Jahren. Die Formation enthält nach Schätzungen des US Geological Survey über fünf Millionen Tonnen Lithium in Sole. Das Gebiet bietet eine großskalige Perspektive, deren Realisierung jedoch von der Leistungsfähigkeit des DLE-Verfahrens abhängt. Das Unternehmen plant einen Produktionsstart im Jahr 2028 und rechnet über die 20-jährige Projektlaufzeit hinweg mit einem durchschnittlichen Lithiumpreis von rund 22.000 US-Dollar pro Tonne.

Chariot Corporation profitiert von neuem Momentum in Nevada

Während Arkansas verstärkt staatliche Aufmerksamkeit erhält, kam die deutlichste Marktreaktion der vergangenen Wochen aus Nevada. Die an der ASX notierte Chariot Corporation (ISIN: AU0000294498) verzeichnete einen starken Kursanstieg, nachdem die US-Regierung bestätigte, dass sie im Rahmen einer Kreditneuverhandlung einen 10-Prozent-Anteil an Lithium Americas prüfe. Lithium Americas besitzt mit Thacker Pass die größte bekannte Lithiumlagerstätte Nordamerikas.

Chariots Resurgent-Projekt grenzt unmittelbar an Thacker Pass und liegt innerhalb derselben Caldera-Struktur. Erste Probenahmen bei Resurgent haben hochgradige Lithiumgehalte ergeben; die Genehmigungen für Bohrungen befinden sich in Vorbereitung. Die Lage verschafft Chariot eine bemerkenswerte strategische Position, da die USA ihre Unterstützung für heimische Quellen kritischer Rohstoffe ausweiten.

Über Resurgent hinaus hat Chariot seine Präsenz in Nevada gestärkt, indem das Unternehmen die vollständige Kontrolle über das Horizon-Projekt zurückgewonnen hat, das eine Ressource von 10,2 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent ausweist. Zudem hält Chariot nun eine Mehrheitsbeteiligung an einem nigerianischen Hartgestein-Lithiumportfolio. Das Management verfolgte diese Expansionen während der Marktschwäche, während viele Wettbewerber ihre Aktivitäten zurückfuhren.

Sektor sentiment stabilisiert sich allmählich

Die Kombination aus verbesserten Nachfrageprognosen in China, anhaltenden Angebotsengpässen und sichtbarer politischer Unterstützung für US-Entwickler hat zur Stabilisierung der Lithiummärkte beigetragen. Obwohl die Spotpreise weiterhin deutlich unter früheren Höchstständen liegen, beginnen Marktteilnehmer, die langfristigen Fundamentaldaten neu zu bewerten, da der Ausbau von Energiespeichern voranschreitet und Regierungen die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten höher priorisieren.

Quellen:

https://www.reuters.com/business/energy/lithium-surges-china-after-ganfeng-chairman-predicts-2026-demand-boom-2025-11-17/

https://www.reuters.com/business/energy/standard-lithium-gets-boost-washington-arkansas-lithium-race-2025-11-14

https://www.smh.com.au/business/companies/chariot-primed-as-us-lithium-spotlight-intensifies-20250926-p5my8l.html

__________



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Corporation oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Corporation" oder "Nebenwerte".



Chariot Corporation?

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Corporation existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Corporation. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Corporation einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Lithium-Aktien beginnen sich zu erholen: Standard Lithium und Chariot Corporation im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA8536061010,AU0000294498