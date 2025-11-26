EQS-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Corestate Capital Holding S.A.: Abschluss von Lock-up Vereinbarung mit Gruppe von Anleihegläubigern



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Abschluss Lock-up Vereinbarung, Gläubigerversammlungen Corestate Capital Holding S.A.: Abschluss von Lock-up Vereinbarung mit Gruppe von Anleihegläubigern Luxemburg, 26. November 2025 - Die Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") hat heute mit einem maßgeblichen Teil der Inhaber der von der Corestate begebenen EUR 64.816.710,00 8,00% Schuldverschreibung (ISIN DE000A19YDA9) und der EUR 40.683.288,31 8,00% Schuldverschreibung (ISIN DE000A19SPK4), jeweils mit Fälligkeit am 31. Dezember 2026 (zusammen die "Schuldverschreibungen"), eine Lock-up Vereinbarung abgeschlossen. Auf dieser Basis soll die Laufzeit der Schuldverschreibungen um jeweils zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert werden. Neben bestimmten weiteren Anpassungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen ist zudem beabsichtigt die Zinssätze beider Schuldverschreibungen auf 12% ab dem Jahr 2027 sowie 15% ab dem Jahr 2028 zu erhöhen. Die Anpassung der Bedingungen der Schuldverschreibungen soll die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zusätzlich absichern und steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung noch einzuberufender Gläubigerversammlungen für die Schuldverschreibungen. Mitteilende Person: Jorg Keller, Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG, Dienstleister Investor Relations T: +49 15161527741 IR@corestate-capital.com.



