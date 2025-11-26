Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Corestate Capital Holding S.A. vom 26.11.2025:Die Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") hat heute mit einem maßgeblichen Teil der Inhaber der von der Corestate begebenen EUR 64.816.710,00 8,00% Schuldverschreibung (ISIN DE000A19YDA9) und der EUR 40.683.288,31 8,00% Schuldverschreibung (ISIN DE000A19SPK4), jeweils mit Fälligkeit am 31. Dezember 2026 (zusammen die "Schuldverschreibungen"), eine Lock-up Vereinbarung abgeschlossen. Auf dieser Basis soll die Laufzeit der Schuldverschreibungen um jeweils zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert werden. Neben bestimmten weiteren Anpassungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen ist zudem beabsichtigt die Zinssätze beider Schuldverschreibungen auf 12% ab dem Jahr 2027 sowie 15% ab dem Jahr 2028 zu erhöhen. ...

