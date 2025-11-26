Zürich - Am Devisenmarkt zeigen sich erste Auswirkungen der gestiegenen Zinssenkungshoffnungen in den USA. In der Nacht auf Mittwoch hat der Dollar entsprechend leicht nachgegeben. Gemäss dem FedWatch-Tool von CME rechnen 85% der Marktteilnehmer mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Im Tagesverlauf stehen dann weitere Konjunkturdaten auf der Agenda, unter anderem die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und am Abend mit dem «Beige Book» ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.