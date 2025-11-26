London / Zürich - Der Personaldienstleister Adecco ist jüngst auf den Wachstumspfad zurückgekehrt und will das Geschäft weiter profitabel ausbauen. Dabei werden digitale Plattformen und die Künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Am Margenziel für die kommenden Jahre hält der Konzern fest. Die Adecco Group habe in der Vergangenheit bewiesen, dass sie die gesetzten Ziele umzusetzen weiss und Marktanteile dazugewinnen kann, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab