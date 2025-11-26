Zendure bringt einen neuen Speicher für Stecker-PV-Geräte auf den Markt. Der Solarflow 800 Plus verfügt über eine Basiskapazität von 1,9 Kilowattstunden und ist auf 11,5 kWh erweiterbar. Zendure bringt mit dem Solarflow 800 Plus ein neues Speichersystem für Balkonkraftwerke auf den Markt. Wie das Unternehmen mitteilte, richte es sich sowohl an erfahrene Nutzer:innen, die mehr Effizienz und Ertrag aus ihren Plug-and-Play-Solarsystemen herausholen möchten, als auch an Einsteiger:innen, die ihren ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver