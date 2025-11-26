Der technische Durchbruch für New Amalga: LiDAR bestätigt Reife, Sprott hält 15 Mio. Aktien

Anzeige / Werbung

Grande Portage Resources (WKN: A2AEV5) hat einen weiteren entscheidenden Schritt gemacht.

(Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources - ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5)

Liebe Leserinnen und Leser,

Grande Portage Resources (WKN: A2AEV5) hat die vollständigen Daten einer hochauflösenden LiDAR-Vermessung für das New Amalga Goldprojekt in Südost-Alaska erhalten - ein technologischer Meilenstein, der weit über eine gewöhnliche "Explorationsmaßnahme" hinausgeht.

LiDAR-Daten dieser Qualität werden üblicherweise von Projekten erhoben, die den Übergang von der Exploration hin zur technischen Planung und späteren Minenentwicklung bereits erreicht haben.

Für New Amalga bedeutet dieses Update eines ganz klar:

Das Projekt ist technisch weiter fortgeschritten, robuster und entwicklungsbereiter, als der Markt aktuell begreift.

Und genau deshalb hat ein Name bereits frühzeitig Position bezogen:

Eric Sprott - der legendäre Bergbauinvestor, Milliardär und einer der erfolgreichsten Rohstofffinanziers der letzten vier Jahrzehnte.

Sprott hält 15 Millionen Aktien von Grande Portage (WKN: A2AEV5). Das ist keine symbolische Beteiligung. Das ist ein strategisches Statement.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Während Retail-Anleger noch darüber diskutieren, ob New Amalga "weit" genug ist, hat einer der einflussreichsten Rohstoffinvestoren der Welt längst entschieden, dass dieses Projekt Substanz hat.

LiDAR: Die Technologie, die nur fortgeschrittene Projekte einsetzen

LiDAR ("Light Detection and Ranging") ist heute eines der wichtigsten Werkzeuge in der modernen Minenentwicklung.

Das Verfahren liefert:

präzise 3D-Geländemodelle

exakte Höhenprofile

detaillierte Vegetations- und Baumkronenkarten

drainage- und hydrologische Strukturen

geotechnische Großstrukturen

potenzielle Portalstandorte

exakte Trassenführungen für Zugangspisten

Hinweise auf neue Aderausbisse

Für New Amalga schafft diese Vermessung Klarheit in Bereichen, in denen andere Projekte über Jahre hinweg Unsicherheiten haben.

Die neue LiDAR-Erhebung von NV5 Geospatial deckt das potenzielle Infrastrukturareal und den geplanten Zugangskorridor ab und ergänzt eine ältere Vermessung über dem Ressourcengebiet. Zusammen ergibt sich ein vollständiges, technisch belastbares 3D-Modell der gesamten Projektzone.

Es bestätigt:

Dieses Projekt ist baubar.

Dieses Projekt ist skalierbar.

Dieses Projekt ist genehmigungsfähig.

Und es verfügt über einen Aktionär mit erheblichem Einfluss und Branchenpower, der das früh erkannt hat: Eric Sprott.

Diese LiDAR-Daten reduzieren Risiken, Kosten und Zeitpläne - und stärken die Genehmigungsfähigkeit

Die Analyse bestätigt mehrere entscheidende Faktoren:

1. Optimale Lage für Oberflächeninfrastruktur

Die geplanten Standorte für Portalbereiche, technische Anlagen, Materiallager und sonstige Infrastruktur passen nahezu ideal zur vorhandenen Topographie. Geringer Erdbewegungsbedarf bedeutet geringere Umweltbelastung und schnellere Genehmigungsverfahren.

2. Validierte Zugangsrouten

Die LiDAR-Daten bestätigen die optimale Linienführung für die geplante Zufahrtsstraße - kritisch für Logistik, Genehmigungen und Kosten.

3. Hydrologische Präzision

Wassermanagement ist meist der sensibelste Punkt im Genehmigungsprozess.

LiDAR liefert belastbare Daten zu:

natürlichen Entwässerungslinien

potenziellen Feuchtgebieten

saisonalen Abflussmustern

Geländevertiefungen und Wasserwegen

Dieses Wissen beschleunigt jede regulatorische Entscheidung.

4. Vegetations- und Baumkronenklassifizierung

Der Datensatz trennt Bodenoberfläche und Vegetationshöhe zuverlässig.

Dies reduziert Eingriffstiefe, Flächenbedarf und Umweltbelastung erheblich.

5. Strukturelle Hinweise auf zusätzliche Adern

LiDAR deckt kleinste Geländerinnen, Auswaschungen und geologische Strukturen auf, in denen sich Adern bevorzugt freigelegt haben.

Das bedeutet:

neue Zielgebiete ohne zusätzliche Entdeckungsrisiken.

Diese Art der Daten besitzt unmittelbaren Wert - für die Projektplanung, für den Kapitalmarkt und ganz besonders für institutionelle Investoren.

Nicht zufällig ist Eric Sprott mit seiner erheblichen Beteiligung bereits tief investiert. Er investiert traditionell nur dort, wo technisches Risiko sinkt und geologische Chancen steigen.

Die große Diskrepanz: Ein hochgradiges US-Goldprojekt in Projektentwicklungsreife - bei viel zu niedriger Bewertung

New Amalga verfügt heute über:

1.954.200 Unzen Gold @ ~9,3 g/t

@ ~9,3 g/t Eine Ressource, die nach Norden, Süden und in der Tiefe offen ist

ist 65.000 Bohrmeter aus 240 Bohrlöchern

Mehrjährige Umwelt-Basisdaten

Metallurgische Ausbeuten bis zu 98,2%

Eine Entwicklungskonfiguration ohne eigene Mühle und ohne Tailings

Ein LOI mit der Alaska Native Corporation Goldbelt Inc.

Eine in Arbeit befindliche Preliminary Economic Analysis (PEA)

Eine aktive Priorisierung durch den U.S. Forest Service

Geotechnische und hydrogeologische Planungen in Zusammenarbeit mit SRK Consulting

Und:

Ein milliardenschwerer Rohstoffinvestor ist massiv investiert.

Der Markt bewertet dieses Projekt aktuell weit unter dem, was vergleichbare Hochgrad-Lagerstätten in sicheren Jurisdiktionen wert sind.

Hinzu kommt:

Bei einem Goldpreis von über 4.000 USD pro Unze liegt der nach NI 43-101 definierte In-Situ-Goldwert bei über 8,2 Milliarden USD.

Selbst unter konservativsten Annahmen ist die aktuelle Marktkapitalisierung nicht ansatzweise gerechtfertigt.

Das ist nicht nur eine Unterbewertung.

Es ist eine Fehleinschätzung.

Warum die LiDAR-Ergebnisse ein Wendepunkt sind

Diese Vermessung setzt New Amalga in eine völlig neue Kategorie:

Es ist kein "frühes Explorationsprojekt" mehr.

Es ist ein technisch gereiftes Hochgrad-Goldprojekt im Übergang zur Entwicklungsphase, eingebettet in eine der bergbaufreundlichsten politischen Landschaften der USA.

Und es ist ein Projekt, das:

den U.S. Forest Service überzeugt

fortgeschrittene technische Studien unterstützt

infrastrukturelle Machbarkeit klar bestätigt

Umweltauflagen entschärft

institutionelle Aufmerksamkeit anzieht

extrem hohes geologisches Potenzial bietet

Dass Eric Sprott 15 Millionen Aktien hält, ist kein Zufall.

Er investiert nicht in Hypothesen.

Er investiert in zukünftige Minen.

Die LiDAR-Daten bestätigen, was die großen Investoren bereits verstanden haben

New Amalga besitzt:

außergewöhnliche Grade,

außergewöhnliche Skalierbarkeit,

außergewöhnliche technische Klarheit,

außergewöhnliche regulatorische Unterstützung,

und außergewöhnliches institutionelles Interesse.

Die neue LiDAR-Vermessung signalisiert, dass das Projekt nicht nur "auf dem Weg" ist, sondern strukturell bereit, in den Rang jener Minen aufzusteigen, die Alaska und die USA langfristig dominieren.

Der Markt hat dies noch nicht vollständig erkannt.

Doch er wird es tun.

Und während andere noch zögern, hat ein Investor bereits längst entschieden:

Eric Sprott, 15 Millionen Aktien stark, positioniert sich früh - in Erwartung des nächsten großen nordamerikanischen Hochgrad-Goldprojekts.

New Amalga entwickelt sich rasch zu genau diesem Projekt.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US1921085049,ARDEUT112562,CA38655P2017,CA89621C1059,AU000000NVA2