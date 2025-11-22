Alaska entfesselt: Das 9 g/t Gold-Supervorkommen für eine $142-Billionen-Welt

Anzeige / Werbung

Gold ist offiziell in eine neue Ära eingetreten.

Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources

Willkommen zurück, liebe Leser - jetzt beginnt genau das, worauf wir gewartet haben.

Die globale Geldmenge ist auf 142 Billionen US-Dollar explodiert, ein Anstieg von 446% seit dem Jahr 2000 - die größte monetäre Expansion in der Geschichte der Menschheit. Eine Liquiditätswelle von 116 Billionen Dollar schießt nun durch die Finanzmärkte, zerstört Kaufkraft und definiert Kapitalströme weltweit neu.

China kontrolliert inzwischen 47 Billionen Dollar - mehr als die USA und die EU zusammen.

Das ist kein Wachstum.

Das ist Verwässerung.

Und genau das hat die stärkste Rotation in Sachwerte ausgelöst, die wir seit Jahrzehnten gesehen haben.

Das große Inflations-Erwachen

Die globale Inflation ist nicht mehr zyklisch - sie ist strukturell.

Regierungen und Zentralbanken haben den Punkt ohne Rückkehr überschritten:

3-5% dauerhafte, globale Inflation sind jetzt zementiert.

sind jetzt zementiert. Jeder neu geschaffene Dollar wird durch 2,10 Dollar Schulden gedeckt.

gedeckt. Ersparnisse und Bargeld schmelzen still und leise.

Das Fiat-System steht vor einer Wahl: deflationärer Kollaps oder Hyperinflation.

Es gibt keinen dritten Weg.

Dies ist die große monetäre Abrechnung - und Gold ist der größte Nutznießer.

Investoren schichten aggressiv um in:

Gold

Hochgradige Minenaktien

Reale Sachwerte

Politisch sichere Rohstoff-Regionen

Und nirgendwo ist diese Kapitalrotation explosiver als in Alaska.

Das Weiße Haus entfesselt Alaska

Zum ersten Mal seit 40 Jahren hat sich die US-Bundespolitik klar zugunsten der inländischen Ressourcenentwicklung verschoben.

Der erneute Fokus der Trump-Administration auf nationale Sicherheit, Energieunabhängigkeit und strategische Mineralien hat den Weg für eine neue Alaska-Bergbaurenaissance geöffnet.

Alaska wird nun positioniert als:

Amerikas Kraftzentrum für strategische Metalle und Edelmetalle

Jurisdiktion auf Tier-1-Niveau für große Bergbaukonzerne

für große Bergbaukonzerne Standort mit beschleunigten Genehmigungsverfahren

Gegengewicht zu Chinas Dominanz bei globalen Mineralien und Gold

Mit anderen Worten: Alaska steht vor einem Boom.

Und im Epizentrum dieser neuen Ära steht eines der höchstgradigen und wertvollsten Goldvorkommen Nordamerikas:

Grande Portage Resources ( WKN: A2AEV5 SYM: GPG)

Nahezu 2 Millionen Unzen hochgradiges Gold mit ~9 g/t Au

In der Tiefe offen. Nach Norden offen. Nach Süden offen. Entlang des Streichens offen. Alaska-Skalierung. Mindestens 20 weitere Aderstrukturen bereits identifiziert - noch unbohrt.

Dies ist keine gewöhnliche Goldstory.

Dies ist eine Super-Grade-Entdeckung.

Ein Vorkommen, nach dem große Produzenten regelrecht jagen - weil solche Gehalte selbst bei niedrigen Goldpreisen die Projektökonomie transformieren.

Bei ~4.000+ USD Gold?

Diese Gehalte werden zu Waffen-Grade-Hebelwirkung.

Und Grande Portage besitzt eines der besten hochgradigen Ader-Systeme in den gesamten USA.

Die Ressource - Ein hochgradiges Monster in einer strategischen US-Jurisdiktion

NI 43-101 Mineralressource (12. Juni 2024):

Indicated:

1.438.500 oz Gold @ 9,47 g/t

891.600 oz Silber @ 5,86 g/t

Inferred:

515.700 oz Gold @ 8,85 g/t

390.600 oz Silber @ 7,33 g/t

GESAMT:

1.954.200 oz Gold mit durchschnittlich ~9,3 g/t Au

1.282.200 oz Silber

Lagerstättentyp:

Hochgradiges, mehradriges mesothermales System mit außergewöhnlicher Kontinuität und offenem Wachstumspotenzial.

Entwicklungsstatus:

In der Tiefe offen

Entlang des Streichens offen

Mehrere parallele Adern

Begrenzte Bohrung unterhalb von 300 Metern

Genau diese Geometrie brachte uns:

Great Bear (für 1,8 Mrd. USD in bar / 29 USD pro Aktie übernommen)

(für 1,8 Mrd. USD in bar / 29 USD pro Aktie übernommen) Snowline Gold (aktuell ~13 CAD)

(aktuell ~13 CAD) New Found Gold (~3,18 CAD)

(~3,18 CAD) Rupert Resources (~5,72 CAD)

Hochgradige, strukturell kontrollierte Systeme mit Distriktmaßstab - das ist das Profil, das Multi-Milliarden-Bewertungen ermöglicht.

Grande Portage passt exakt in dieses Muster.

Mit einem entscheidenden Unterschied:

Es liegt in den USA - im bergbaufreundlichen Alaska - während der aggressivsten rohstofffreundlichen Bundespolitik seit Jahrzehnten.

Warum Grande Portage ein Übernahmeziel sein könnte

Große Produzenten haben ein existenzielles Problem:

Sie gehen die hochgradigen Unzen aus.

Barrick: Reserven-Krise

Kinross: USA- und Amerika-fokussierte Zukaufsstrategie

Agnico Eagle: sucht Tier-1-Gehalte

Coeur Mining: muss die Lebensdauer der Kensington-Mine verlängern

Hecla: expandiert in Alaska

Northern Star: kauft alles, was hochgradig ist

Hochgradige Unzen in sicheren Jurisdiktionen werden zu Einhörnern.

Grande Portage liefert genau das, was die Majors brauchen:

~2 Mio. Unzen hochgradiges Gold Ein Gehaltsprofil von 9 g/t+ Schnelles Wachstumspotenzial Eine US-Jurisdiktion im Einklang mit der Bundespolitik Multi-Millionen-Unzen-Upside

Das sind die Vorkommen, die Übernahmeangebote erhalten.

Das sind die Projekte, die Konkurrenzkäufe auslösen.

Das sind die Assets, die im Goldbullenmarkt re-raten.

Warum Hochgrad-Projekte die großen Geldströme gewinnen

Bei 4.100 USD Gold sind 9 g/t nicht nur "hochgradig" -

es ist Ultra-Marge.

Hochgradige Adern bedeuten:

Geringere Kapitalkosten

Höhere Renditen

Kleinerer Fußabdruck

Schnellere Genehmigungen

Höherer IRR

Höhere Übernahmeprämien

Deshalb wurde Great Bear für 1,8 Mrd. USD ohne jede wirtschaftliche Studie übernommen.

Deshalb erreichte Snowline Gold eine Bewertung von 2 Mrd. USD in unter 24 Monaten.

Die Gehalte von Grande Portage sind direkt vergleichbar.

Das Asset ist schlicht unterbewertet - und das makroökonomische Umfeld hat sich über Nacht zu seinen Gunsten verschoben.

Der Alaska-Faktor - Das Weiße Haus hat das Spiel verändert

Die neue Administration treibt energisch voran:

Inländische Metalle

Inländische Energie

Inländisches Gold

Alaska-Expansion

Schnellere Genehmigungen

Weniger regulatorische Hürden

Ressourcenpolitik als Bestandteil der nationalen Sicherheit

Das ist der bullischste geopolitische Cocktail, den Goldinvestoren sich wünschen können.

Und Grande Portage steht ganz vorne.

Warum "9 g/t in Alaska" das ultimative FOMO-Setup ist

Hier trifft alles zusammen:

Hochgradiges Gold

Sichere Jurisdiktion

Politisch bevorzugte Region

Multi-Millionen-Unzen-Skalierung

Offenes Wachstum

Extrem kleiner ökologischer Fußabdruck

Straffe Aktienstruktur

Re-Rating-Umfeld

Bröckelndes Fiat-System

142 Billionen Dollar Liquiditätswelle

Der Goldmarkt verhält sich nicht mehr wie ein Rohstoffmarkt.

Er verhält sich wie ein Kapital-Fluchtmarkt.

Genau dann werden hochgradige Geschichten zu Waffen im Portfolio-Management.

Überlebensstrategie in einer $142-Billionen-Welt

Liquidität strömt ins System.

Währungen verlieren an Wert.

Schulden explodieren.

Inflation ist strukturell.

Sachwerte treten in einen mehrjährigen Superzyklus ein.

Gold ist nicht mehr ein Hedge.

Gold ist das Fundament.

Und hochgradiges Gold ist der Hebel.

Grande Portage tritt in seine Breakout-Phase ein

Alles ist ausgerichtet:

Ultra-hochgradige Ressource (~2 Mio. oz @ ~9,3 g/t Au)

Alaska-Rückenwind

Pro-Mining-Politik im Weißen Haus

Schlüsselkontakte auf staatlicher und bundesstaatlicher Ebene

Offenes, massives Wachstumspotenzial

Top-Dezil-Gehalte

Politisch strategisches US-Gold-Asset

Globale monetäre Instabilität

Liquiditätsgetriebene Kapitalrotation

Übernahme-Optionalität

Hoher Gehalt bringt Premium-Bewertungen.

Alaska liefert den geopolitischen Schutzschild.

Das Makro liefert das FOMO.

Die Ressource liefert den Beweis.

Dies ist die neue Alaska-Goldstory, auf die der Markt gewartet hat.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US1921085049,ARDEUT112562,CA38655P2017,CA89621C1059,AU000000NVA2