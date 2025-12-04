Eric Sprott verdoppelt: 35 Millionen Aktien sagen alles!

Anzeige / Werbung

Was bei Grande Portage (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5) gerade passiert ist, ist keine gewöhnliche Finanzierung. Es ist eines der stärksten Insider-Signale, die der kanadische Minenmarkt seit Jahren gesehen hat.

Liebe Leserinnen und Leser,

Eric Sprott - Kanadas unangefochtener Bergbau-Titan - hat soeben einen Scheck über 5.000.000 C$ ausgestellt und seinen Anteil an Grande Portage auf beeindruckende 35 Millionen Aktien plus 10 Millionen Warrants erhöht.

Das ist kein beiläufiges Aufstocken.

Das ist keine symbolische Teilnahme.

Das ist ein Vollgas-Doppelschlag eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Rohstoffinvestoren der Welt.

Die Botschaft ist eindeutig:

**Eric Sprott sieht bei New Amalga etwas Großes kommen.

Und er will maximale Exponierung, bevor der Markt aufwacht.**

Schauen wir uns an, warum dieser Schritt so außergewöhnlich ist - und was er für 2025 und darüber hinaus bedeutet.



DIE SPROTT-TIMELINE: EIN LEHRBUCHBEISPIEL FÜR ÜBERZEUGUNG

Das ist keine neue Beziehung.

Das ist ein mehrjähriges Engagement - eines, das sich deutlich intensiviert hat.

2021:

Sprott zeichnete 10 Millionen Einheiten, darunter 5 Millionen Warrants.

Er übte anschließend sämtliche dieser Warrants aus - und erhöhte seine Beteiligung damit auf 15 Millionen Aktien.

Bereits damals ein Großaktionär.

Bereits tief engagiert.

Heute - Dezember 2025:

Sprott schlägt noch einmal deutlich größer zu:

20 Millionen neue Einheiten gezeichnet

10 Millionen neue Warrants

5.000.000 C$ persönlich investiert

Damit steigt seine Position auf:

** 35.000.000 Aktien

10.000.000 Warrants

Vollwertiger Insiderstatus**

Keine Rundungen.

Keine Übertreibungen.

Keine "Marketing-Sprache".

Das ist schlichte Mathematik.

Sprott ist nun mit großem Abstand der größte Aktionär eines hochgradigen US-Goldprojekts, das rasch in die Entwicklungsphase übergeht.

WARUM SPROTT JETZT HANDELT: FOLGEN SIE DEN ECHTEN SIGNALEN

Sprott jagt keine Explorationsmärchen.

Er zielt auf hochgradige, genehmigungsfähige, US-basierte Goldsysteme mit:

Starker Kontinuität

Mehrfach-Adergeometrie

Klarem Entwicklungspfad

Hohe Margen durch hohe Gehalte

Deutlichem Ressourcenausbaupotenzial

New Amalga erfüllt jedes einzelne dieser Kriterien.

Und noch wichtiger - und das hat der Markt noch nicht verstanden:

**New Amalga ist nicht mehr nur ein Explorationsprojekt.

Es ist ein vollständig validiertes Entwicklungsprojekt.**

Das ist der wahre Grund hinter Sprotts Eskalation.

DIE RESSOURCE: FAST 2 MILLIONEN UNZEN BEI ~9,3 g/t GOLD

Indicated:

1.438.500 oz @ 9,47 g/t

Inferred:

515.700 oz @ 8,85 g/t

Damit spielt New Amalga in der gleichen Liga wie:

Great Bear (verkauft für 1,8 Mrd. USD)

Snowline (>2 Mrd. USD Marktkapitalisierung)

New Found Gold (1,4 Mrd. USD Marktkapitalisierung)

Mit einem entscheidenden Unterschied:

**New Amalga liegt in den Vereinigten Staaten.

Auf U.S.-Forest-Service-Land.

Und in einem Genehmigungsklima, das schneller voranschreitet als in den letzten 40 Jahren.

Und im Gegensatz zu vielen Junior-Goldfirmen treibt Grande Portage aktiv voran:

Die PEA

Die US-Forstbehörden-Genehmigungen

Die ingenieurtechnischen Vorarbeiten

Die geotechnischen & hydrogeologischen Studien

Die Offtake-Flexibilität

Die bundesseitig relevanten Entwicklungsschritte

Dies ist keine "Bohrstory" mehr.

Dies ist ein US-Goldprojekt in voller Entwicklungsphase.

DER WERT IM BODEN: ÜBER 8,5 MILLIARDEN USD

Bei einem Goldpreis von über 4.000 USD/Unze enthält New Amalga:

Über 8,5 Milliarden USD an in-situ Goldwert

Und die Marktkapitalisierung?

Ein Bruchteil von einem Prozent davon.

Wenn die Bewertung derart abgekoppelt ist, handeln Insider zuerst.

Sprott hat genau das getan.

DER GLOBALE OFFTAKE-DURCHBRUCH - EIN VERSTECKTER KATALYSATOR

Nur wenige Tage vor der Sprott-Finanzierung legte Grande Portage eine der wichtigsten technischen Bestätigungen der Unternehmensgeschichte vor:

Eine unabhängige Offtake-Studie bestätigte, dass New-Amalga-Material in mehrere globale Märkte außerhalb Chinas verkauft werden kann - mit hohen Payabilities.

Grund dafür:

Hoher Siliziumgehalt

Starke Goldrückgewinnung

Industrielle Verwendbarkeit bei Kupferschmelzen

Mehrere potenzielle Abnehmer weltweit

Das ändert die gesamte Projektdynamik.

Warum?

Weil New Amalga:

keine Aufbereitungsanlage vor Ort benötigt

keine Tailingsanlage hat

keine chemische Verarbeitung benötigt

minimale CAPEX benötigt

eine geringe Umweltbelastung hat

und weltweit nachgefragtes Material produziert

Kupferschmelzen wollen es.

Goldkreisläufe wollen es.

Europa will es.

Asien (außer China) will es.

Das ist die Zukunft des kleinflächigen, hochgradigen US-Goldbergbaus.

Und Sprott will die volle Hebelwirkung.

GENEHMIGUNGS-MOMENTUM - U.S. FOREST SERVICE BEWEGT DAS PROJEKT NACH VORNE

Parallel dazu hat Grande Portage:

Den vollständigen 2026 Plan of Operations beim U.S. Forest Service eingereicht

- denselben föderalen Genehmigungspfad wie:

Hecla's Green's Creek (größte primäre Silbermine der USA)

Coeur's Kensington Gold Mine (Rückgrat eines 20-Mrd.-USD-Unternehmens)

New Amalga bewegt sich nun auf exakt diesem Weg.

Das ist nicht typisch für Juniors.

Das ist die Oberliga.

DIE FINANZIELLE POSITION: NEW AMALGA IST JETZT VOLL AUSGESTATTET

Mit Sprotts 5-Millionen-C$-Finanzierung verfügt Grande Portage zum Jahresende 2025 über:

≈ 10.000.000 C$ an Working Capital

- die stärkste Finanzposition in der Unternehmensgeschichte.

Damit ist das Projekt finanziell abgesichert für:

Die PEA (Q1 2026)

Das Bohrprogramm 2026

Ingenieur- & Umweltstudien

Weitere Offtake-Arbeit

Fortschritte bei den Bundesgenehmigungen

So werden angehende Minen gebaut.

FAZIT: SPROTTS GRÖSSTER GOLD-TRADE 2025 IST KEIN ZUFALL

Eric Sprott reagiert nicht auf Marketing.

Er reagiert auf Validierung:

Validierung des Gehalts

Validierung der Ressourcengröße

Validierung der Technik

Validierung der Genehmigungsfortschritte

Validierung der globalen Nachfrage

Validierung der Wirtschaftlichkeit

Validierung eines >8,5-Mrd.-USD-Goldsystems

Validierung eines hochmargigen US-Untertageprojekts

Sprott sieht, was der Markt irgendwann einpreisen MUSS.

Und er handelte:

vor der PEA

der PEA vor dem nächsten Bohrprogramm

dem nächsten Bohrprogramm vor der Neubewertung

Der erfolgreichste Goldinvestor Kanadas hält jetzt 35 Millionen Aktien und 10 Millionen Warrants - ein Insiderpaket in historischer Dimension.

Das ist nicht normal.

Das ist nicht beiläufig.

Das ist nicht trivial.

Das ist Überzeugung. In einer Größenordnung, die nur Milliardäre zeigen können.

2026 wird spannend.

