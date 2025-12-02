8,5 Milliarden USD Gold im Boden: Grande Portage ist das am stärksten unterbewertete Goldprojekt in den USA!

Anzeige / Werbung

Immer wieder veröffentlicht ein Unternehmen ein Update, das strategisch so bedeutend und strukturell so risikomindernd ist, dass der Markt nicht sofort weiß, wie er reagieren soll.

(Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources - ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5)

Nicht, weil die Nachricht unklar ist - sondern weil sie zu viele weitreichende Konsequenzen hat, um sie in Echtzeit vollständig einzuordnen.

genau eine solche Nachricht hat Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5) jetzt geliefert.

Das hier ist keine weitere Bohrung.

Kein technisches Detail.

Nichts Inkrementelles.

Dies ist eine grundlegende Bestätigung, dass der gesamte Minenplan von New Amalga funktioniert - global, kommerziell und geopolitisch.

Grande Portage hat die Ergebnisse einer zusätzlichen, unabhängigen Offtake-Marktfähigkeitsstudie veröffentlicht, die etwas bestätigt, wovon die meisten Goldprojekte nur träumen können:

New-Amalga-Material kann in mehrere internationale Märkte verkauft werden - mit attraktiven Payabilities - und obwohl ein weltweit bekannter Metallhändler die smelterbezogene Analyse für den Pazifikraum anführt (mit China als größtem Hub), ist das Projekt in keiner Weise darauf begrenzt. Zahlreiche europäische Optionen existieren ebenfalls.

Dies ist eine Erkenntnis, die die Projektökonomie verändert, die Wahrnehmung institutioneller Investoren verschiebt und die strategische Relevanz des Projekts massiv anhebt - nicht nur für den Markt, sondern für jeden Major, der nach hochgradigen US-Goldassets sucht. Die Studie wurde beauftragt, um die Zukunft des Projekts in einer geopolitisch instabilen, potenziell tarifgetriebenen Welt proaktiv abzusichern.

Und in einer Welt, in der Gold über 4.000 US-Dollar je Unze notiert und New Amalga über 8,2 Milliarden US-Dollar an in-situ Metallwert enthält, sind genau diese Offtake-Ergebnisse wichtiger denn je.



Der Kern ist simpel:

New Amalga ist soeben zu einem der flexibelsten und geopolitisch widerstandsfähigsten Goldentwicklungsprojekte in ganz Nordamerika geworden.

Hier ist der Grund.